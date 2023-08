BBO paga na frontera por wordo deduci y ademas impuesto di importacion riba diferente producto ta baha

The content originally appeared on: Diario

​

Minister di Finans ta remarca:

ORANJESTAD (AAN): Dia 1 di augustus ultimo a introduci BBO na frontera. Por a tuma nota cu den comunidad tin preocupacion y ta vociferando cu establecimentonan a subi prijs di nan productonan. Mester indica cu no tin motibo fiscal pa comercio subi prijs di productonan cu introduccion di BBO na frontera, ya cu e BBO paga na frontera por wordo deduci, e tarifa di BBO no a subi na augustus 2023 y BBO ta gasto di negoshi cu por wordo deduci. Banda di esaki a baha invoerrechten riba un cantidad grandi di producto.

BBO paga na frontera por wordo deduci

E cobransa di BBO na frontera ta conta pa tur importador. Tanto pa persona priva, como pa comerciante cu lo paga BBO na momento di importacion. Mester tene na cuenta cu ta solamente e comerciante cu ta rebende su productonan tin derecho di deduccion di e suma di BBO paga na frontera. Pa e comerciante por adkeri e derecho di deduccion, e comerciante mester presenta su declaracion di BBO na Departamento di Impuesto.

E BBO paga na frontera di productonan cu wordo bendi ta 100% deducibel di e volumen di benta di e comerciante. Pues tur locual e paga na BBO pa producto cu e ta pone na benta, por wordo kita di e BBO cu e mester paga tur luna.

Tarifa di BBO no a subi na augustus 2023

Mester aclarea cu e tarifa di BBO no a subi dia 1 di augustus 2023, e tarifa di 7% a keda mesun cos. Solamente awo mester paga esaki adelanta. Un parti ta wordo paga riba e douanewaarde ora di importa, y un otro parti ora di paga BBO cada luna. E suma total cu mester paga na BBO ta keda mesun cos. E peso fiscal total ta 7% y no ta dobbel BBO ta wordo paga.

BBO ta gasto di negoshi cu por wordo deduci

Mester corda cu e comerciante cu ta paga BBO tur luna na Departamento di Impuesto por deduci esaki 100% como gasto di negoshi di nan winst- of inkomstenbelasting. Pues e BBO na frontera no ta duna un motibo fiscal pa aumento prijs. Comercio ta stipula su prijs basa riba mas factor/gasto cu solamente impuesto cu mester wordo paga. BBO ta un impuesto cu por wordo deduci, pues no mester ta motibo pa subida di prijsnan.

Rebaho di invoerrechten riba cantidad grandi di producto

Ademas e mandatario ta informa cu e impuesto riba importacion di un gran cantidad di producto a wordo rebaha. Ta trata aki di 660 post den e buki di tarifa di importacion cu den practica cu ta mas o menos un 500 diferente producto cu nan invoerrechten a baha desde 1 di augustus ultimo. Pues esaki tambe lo mester hiba na un rebaho den e prijs di varios producto.

Pa mas informacion

Den e tempo nos dilanti Departamento di Impuesto y Departamento di Aduana lo keda brinda informacion na comercio y na publico en general. Si un comerciante of consumidor mester mas splicacion, por comunica libremente via whatsapp 592 8200 of por yama na 522 7424/522 7423.