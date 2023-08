BBO na Frontera lo genera miyones di Florin pero cu ta bin di saco di pueblo

The content originally appeared on: Diario

Ex-Ministro Otmar Oduber

ORANJESTAD (AAN): Entrante Diamars 1 di Augustus 2023, e ley di BBO na Frontera a drenta na vigor. Gobierno y DIMP a pinta e medida di ‘BBO na Frontera’ masha bunita mes cu teoreticamente e no ta bay causa aumento di gasto di comerciantenan.

Gobierno y DIMP a purba splica cu e ley nobo aki, ta bay pone cu e comerciante lo haya e placa di e BBO na Frontera bek den 1 luna di tempo.

Pero ex-Ministro Otmar Oduber a indica cu realidad ta cu como Gobierno nan ta bay genera 40 pa 60 miyon Florin adicional. Di unda e placa lo sali? E ta bin di saco di pueblo… di e ciudadano cu ta bay cumpra un paña, esun cu ta bay cumpra comestible, etc.

“Nos no tin espacio pa nos como politiconan purba na tuma e pueblo aki haci,” Oduber a indica durante un conferencia di prensa convoca na Rum Reef cerca di Baby Beach na San Nicolas.

“E introduccion awe di BBO na Frontera ta simplemente e falta di curashi di un Gobierno, incluyendo esun di AVP cu no a bay di acuerdo cu Ministro Bermudez pa bin cu un BTW… awe mesun cos no tabatin curashi pa para pa introduci un proyecto di BTW, cu na comienzo kizas ta cay fuerte pero despues lo bay yuda pueblo (e homber chikito) haya mas placa den saco.

Pero a dicidi pa bin cu BBO na Frontera, y aki e unico cu lo sali gana ta Gobierno cu lo haya entre 40 pa 60 miyon Florin extra den nan saco.

Oduber ta lamenta cu e grupo di persona cu nunca a contribui cu BBO, awor cu e BBO na Frontera tampoco lo no bay contribui. BTW si lo a yuda gara e hendenan aki y pone nan tambe paga.

Otmar Oduber a bisa cu ta di compronde e presion cu Hulanda ta pone riba Aruba e momento aki y cu ta presiona pa bin cu e ley aki.

E ex-Ministro pesey ta bogando pa bin cu un Dialogo Nacional pa yuda reduci gasto di Gobierno. Tin hopi departamento di Gobierno cu por wordo independiza y otronan cu por wordo privatiza. El a menciona con na otro paisnan moderno, awendia bo por djis bay na un Garage Autoriza of un Gasoline Station Autoriza pa “keur” bo auto. Bo no mester bay un departamento di Gobierno pa haci esey mas! Oduber no ta bisa cu mester kita e hendenan aki for di trabao! El a menciona con durante su trabao den Gobierno, el a yega di privatiza 3 departamento di Gobierno, y ningun trahador mester a bay cas. Awendia por mira e.o. con Aruba Tourism Authority a bin para mihor riba su pia compara cu antes ora e tabata un Departamento di Gobierno.

El a menciona tambe cu no tin necesidad pa un Kadaster, un Domeinbeheer, un Directie Scheepvaart, of DTP cu ta atende transporte publico.

“Ningun di e departamentonan aki den mundo moderno tin necesidad pa ta un departamento di Gobierno,” Oduber a menciona. El a agrega Servicio Postal cu ta costa Gobierno como 8 miyon pa aña, y Serlimar cu ta costando 28 miyon pa aña, siendo e ta suppose di costa 8 miyon.

Den e BBO na Frontera, nan ta menciona cu si e comerciante bende tur su productonan cu a drenta den e Caha di Comestibles, cu fin di luna e lo haya e BBO paga na frontera bek. Esey kizas ta valido pa agencia of companianan grandi.

Pero que hubo di e companianan chikito? Esnan cu tin negoshi mediano, cu lo NO bende tur e caha di producto ey den un luna, y cu lo NO haya e BBO paga na frontera bek mesora.

Y cu e extra trabao den Administratie, ta bay nifica mas gasto pa e comerciante. Mas pago tin di wordo haci na accountant y e gasto extra aki danki na BBO na frontera, lo wordo saca for di cartera di pueblo consumidor! Esey ta algo cu Gobierno ni DIMP parce di no kier compronde.