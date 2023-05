BAZV a crece extremadamente rapido durante prome kwartaal di 2022

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Diaranzon 3 di Mei awo, Director di AZV, Edwin Jacobs a convoca un conferencia di prensa

den cual el a indica cu door di BAZV, cu expectativanan medio, a premira un crecemento economico modera.

Esaki mester a resulta finalmente, cu AZV lo a haya un contribucion di parti di Gobierno, manera a conoce e ultimo 20 añanan, di 1.3 miyon florin pa asina por a cubri tur e gastonan di e fondo.

Jacobs a señala cu e realidad tabata cu na caminda, y por a mira sigur e prome kwartaal un recuperacion extremadamente rapido di e economia cu a traduci su mes den mas entrada, principalmente for di BAZV. E prima no a crece manera a wordo premira, pero BAZV a crece rapidamente, dunando espacio pa por a duna bek na e sector di cuido, den cierto inversionnan y atende cierto hechonan cu a nace a raiz di e pandemia, y finalmente, nos a mira cu na November-December atrobe BAZV a dal un crecemento cu AZV no a proyecta y no a spera.

E consecuencia ta cu, na final di dia, e fondo a duna un resultado positivo cu ta worde dedica exclusivamente na financia e gastonan di e reserva cu AZV ta bay implementa e proximo añanan.