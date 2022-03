Bazooka snoept set af van nonchalant Yellow Birds

12/03/2022 23:35

John Zaalman

Brasley Soetowikromo en Hendrik Powdar (10) van Bazooka proberen de aanval van Yellow Birds-aanvaller Leonel Mahabali te stoppen.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

Fernando Rigters is ondanks de 3-1 (25-13, 25-16, 19-25, 25-19) overwinning in de Volleybal Champions League op Bazooka niet helemaal tevreden. “Het is niet dat we onder druk werden gezet. Mijn spelers zijn nonchalant gaan spelen”, zegt de Yellow Birds-coach. “Je moet het gewoon afmaken. Ik heb iedereen playing time gegeven, maar mannen stelden teleur. Ook ervaren spelers”, aldus een erg ontstemde Rigters na de partij van zaterdag in de Ismay van Wilgen Sporthal.

In de verloren set vervulden vooral Avery Molijn, Brasley

Soetowikromo, Jean Tjitrodikromo, Given Pinas en ‘nieuwe aanwinst’

Anferney Blijd een glansrol. Jason Lesperans, Anferney Schmeltz,

Denzel Zinhagel, Leonel Mahabali en Jabez Pross hadden een

wezenlijk aandeel in de triomf van de Gele Vogels. Schmeltz en

Mahabali wisselden elkaar af op de setters- en aanvalspositie.

Henk Moeljodirijo schrijft het verlies toe aan “het wegvallen

van de pass. We speelden wisselvallig”, onderkent de

Bazooka-instructeur. Zelf gelooft hij dat er meer op de pass

getraind moet worden. “Spelers moeten ook meer believe in zichzelf

hebben. Al met al hebben ze het niet slecht gedaan.”

Vrouwen

“We worden geen laatste”, merkte Claudius Straal op nadat de

Scholen Volleybalvereniging (SVV) bij de vrouwen tegen Bazooka van

een 0-2 achterstand terugklauterde en met 23-25, 20-25, 25-21,

25-5, 16-14 won. De SVV-coach vond het duel zenuwslopend. “Mijn

team begon beter te spelen nadat ik de opstelling in de derde en

vierde set ben gaan wijzigen.” Hij liet Ketura Heijmans onder meer

kruis spelen met de spelverdeelster zodat ze altijd in de pass en

aanval kon opereren. “Ik heb nog twee wedstrijden en hoop onder

meer in Frans-Guyana ook te kunnen winnen van Cosma.”

Lionel Blokland weet het verlies toe aan “gebrek aan conditie.

Mijn dames zijn niet gewend een vijfsetter te spelen. In de vijfde

set kwamen we wel weer goed erin, maar bad luck en dat is dan weer

gerelateerd aan conditie”, onderkent de Bazooka-oefenmeester. Hij

klonk niet teleurgesteld. “We hebben het moeten doen met wie we

hadden. Ik had door omstandigheden een paar speelsters niet ter

beschikking.”

Onder meer de gezusters Rabella en Molly King waren er niet. In

de tiebreaker gaf Jane Naarden Bazooka vleugels bij 1-5 met een

stempel op Britney Landolf. Nadat Naarden 7-7 maakte, stond het nog

twee keren (11-11 en 14-14) gelijk voordat SVV na een fout van haar

op setpoint kwam. Heijmans zette de partij op slot.

Shenea Leysner vangt de bal op voor SVV tegen

Bazooka.







