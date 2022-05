Basisscholen binnenland en VOJ-scholen Sipaliwini blijven dicht

30/04/2022 16:03

-

PARAMARIBO –

Wanneer het onderwijsproces op 3 mei wordt hervat na de paasvakantie, blijven de basisscholen van het binnenland en de VOJ-scholen van district Sipaliwini gesloten. De VOJ-scholen van de districten Brokopondo en Marowijne gaan wel normaal van start. Dat meldt het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) zaterdag.

Het departement houdt de basisscholen in het binnenland en de

VOJ-scholen in Sipaliwini gesloten vanwege de wateroverlast en

slechte toegankelijkheid van de wegen. Het definitieve besluit is

vrijdag genomen na overleg met de autoriteiten belast met de

watersnood, de lokale gezagsdragers en het Platform van

Schoolleiders Binnenland. Voor zowel de lagere- als VOJ-scholen in

Sipaliwini geldt dat het ministerie pas zal overgaan tot de opstart

als de (fysieke) veiligheid van leerkrachten en leerlingen is

gegarandeerd, aldus OWC.

Het ministerie heeft besloten om op 3 mei normaal met de lessen

te beginnen op de VOJ-scholen in Brokopondo en Marowijne. Deze

scholen zijn wel toegankelijk, “waardoor er geen reden is om de

schooldeuren van deze onderwijsinstellingen nog langer gesloten te

houden”, aldus OWC.

Ondanks de basisscholen in het binnenland sinds 28 maart zijn

gesloten – de paasvakantie werd vervroegd – verzekert het

ministerie dat de kwaliteit van het onderwijs ook in het binnenland

gewaarborgd blijft. “De situatie rond de wateroverlast wordt op de

voet gevolgd, omdat de veiligheid van de leerlingen en leerkrachten

ontzettend belangrijk is voor de departementsleiding”, wordt

benadrukt. Het departement rekent op begrip van de samenleving.







