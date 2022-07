‘Bank-Fees’ a pone cu Gasoline Stations lo acepta placa cash solamente

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Bo ta cuminza pensa cu envez di bay dilanti y progresa, awor comerciantean ta haya nan obliga di bin cu medida pa evita cu nan ta sigui perde asina hopi placa. Y di un forma of otro, ta parce cu e idealismo cu Aruba lo por bira un sociedad sin cu tin mester di usa placa cash (‘cashless society’), e ta birando mas y mas leu.

Recien a indica caba cu awor ta mihor bo warda placa na cas mes den un caha di buscuchi, of den un maleta bon scondi. Pasobra si bo habri un cuenta di spaar na banco, tin asina hopi fees riba dje, cu dado momento hasta bo cuenta di spaar ta bayendo den ‘negatief’.

Pero awor ta e Gasoline Stations na Aruba a confronta un situacion, caminda awor despues di delibera, a haci anuncio riba Diabierna cu nan tin di tuma medida extremo, cu e speranza cu comunidad por compronde nan situacion.

Relaciona c’un situacion andando entre e gasolin stationnan y e banconan na Aruba, diabierna atardi, e Asociacion di Gasolin Stations di Aruba a emiti riba Diabierna e boletin:

“Den nomber di Asociacion di Gasolin Stations di Aruba kier a notifica comunidad di Aruba cu entrante Diaranzon 13 di Juli 2022, nos no lo por ricibi pago mas pa medio di tarheta di Maestro/Debit di banco. “

Nan a splica cu e operacion di un gasoline station ta consisti di e benta di gasolin y diesel, na un prijs stipula mensualmente pa Gobierno di Aruba, pa medio di Minister di Economia.

E modelo/formula a base di cual e prijs aki ta worde calcula ta un modelo di tempo di Refineria di Lago prome cu el a cera na 1985. Sinembargo e Lago-Model aki no ta inclui gastonan operacional cu nos ta bin ta enfrenta e ultimo 30 pa 40 añanan den mundo di comercio. Por ehempel gastonan di mantencion, bancario, di seguro y aumento obligatorio door di decision di gobierno etc.

Specificamente e gastonan bancario, e asina yama “fees pa swipe cu Maestro/Debit” ta e ultimo druppel cu a causa e decision aki. Cualkier otro negoshi por calcula su gastonan, agrega su margen y asina dicidi riba un prijs di benta na su clientenan.

Den caso di tur Gasoline Station, esaki no ta posibel. “Nos ta traha a base di prijsnan y un margen di ganashi stipula pa Gobierno di Aruba.” Den e prijs calcula pa gobierno aki, tin un margen chikito Per/Liter cu nan ta keda cu ne pa paga e empleadonan, mantencion di nos stacionnan, seguro y tur otro gastonan operacional cu nos ta enfrenta. E suma actual pa un Gas Station ta stipula na 14.5 cent pa liter di gasolin y 12.9 cent pa liter di diesel. Esaki no ta cambia ora cu gobierno ahusta prijs di gasolin of diesel, esaki ta un suma fiho, cu e prijs subi of baha.

Un ehempel, cliente ta presenta cerca nos cu su auto di famia y ta cumpra 100 Florin di gasolin, a base di e prijsnan actual di 321,2 cent per liter, pues un total di 31.133 liter lo worde bendi na e cliente.

Di e benta di 100 Florin, gas station ta keda cu unicamente 4,51 Florin pa paga TUR su gastonan, salario di empleadonan, pensioen di empleadonan, gastonan bancario, NV Elmar, WEB Aruba NV, Setar NV, Seguro, mantencion etc.

Si e cliente paga cu Maestro, banco lo cobra 0,75 Florin na comision (0.75% di cada transaccion) y e stacion lo keda cu solamente 3,76 Florin pa cubri tur su gastonan. Lo demas di e 100 Florin ta worde paga na gobierno di Aruba, direct of indirect, sea via departamento di impuesto, o via gobierno su compania estatal FMSA cu ta e unico distribuidor di gasolin & diesel na Aruba.

Na mes momento, Asociacion AGDA tin cu menciona y gradici 2 banco cu pa decadas a sostene e miembronan. Esakinan ta RBC Bank y CMB Bank. Ambos banco a sostene nos miembronan door di no cobra nan e porcentahe na momento cu cliente paga cu un tarheta di Maestro/Debit na e stacionnan di gasolin.

Sinembargo, e siman aki CMB Bank a cuminsa cobra un comision riba cada Florin cu nan cobra cliente, y RBC Bank tambe lo ta introduciendo esaki. Nos miembronan a dicidi di uni nan mes ya cu nos no por sigui asina mas.

Den pasado tur Gasoline Station a absorba obligatoriamente hopi gasto y incremento sin tin manera di recupera esakinan den benta. Un comision riba e benta, manera cu banconan lo bay cobra, no ta posibel pa nan absorba, mirando e subida di prijs di gasolin y diesel, e gasto lo keda subi, pasobra banco ta cobra un porcentahe di e suma cu nos mester cobra cliente, no un porcentahe di nan entrada, ni tampoco un gasto fiho.

Pa e motibo describi aki riba, Asociacion AGDA a dicidi cu entrante Diaranson awor 13 di Juli 2022, e Gasoline Stations na Aruba no lo por tuma carchi di Maestro/Debit mas pa pago cune ora di cumpra gasolin, te ora cu Gobierno di Aruba por incorpora e gastonan adicional aki den nan gastonan di operacion.

Na nos clientenan nos disculpa pa e inconveniencia y danki pa e comprension pa cu nos situacion”. Esaki ta e informacion cu DIARIO a haya confirma te cu diabierna atardi. Sinembargo, ainda no a logra haya e posicion di e banconan pa loke ta e asunto aki. Lo keda pendiente di si tin algun cambio prome cu 13 di Juli venidero.