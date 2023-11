Banconan tin monopolio pa huzga un persona cu ni a wordo enhuicia ainda y sin prueba di culpabilidad

The content originally appeared on: Diario

Otmar Oduber a expresa, sumamente decepciona.

ORANJESTAD (AAN) – Ex-Minister Otmar Oduber, a reacciona tocante den conferencia di prensa, tocante e sentencia di Huez, di a duna Aruba Bank razon, pa no habri un cuenta bancario pa su persona.

“Na e momentonan aki Huez a duna razon cu no mester habri un cuenta di banco of mantene un cuenta di banco pa mi persona, den e caso aki pa motibo cu lo mi ta un sospechoso den e caso di Flamingo.

“Mi tin cu bisa, pa cuminza, cu e decision aki cu mi a ricibi antayera ta sumamente decepcionante; decepcionante den Corte pero sigur, no di acuerdo cu e decision aki.

“Manera ta conoci den pandemia mi a cuminza cu un proyecto, aki na Aruba, di cual na cierto momento a resulta cu tin un investigacion andando contra mi persona. Manera boso sa, e tempo ey tabata papia di corupcion, labamento di placa, enrikecimento ilicito, di pertenece na organizacionnan criminal aki na Aruba, pa cual mi a wordo acusa di siete delito pa cu nos leynan, esey ta loke a inicia. Aruba Bank a nenga di habri un cuenta pa mi, mi a bay Huez pa tratamento di e prome caso na Januari di 2021. Mi a gana e caso, cuenta a wordo habri, y despues di esaki Aruba Bank a bay Corte, un biaha mas den Hof, y despues di dos aña y mey di mi ta den Hof, Diamars ultimo nos a haya e decision di Corte cu Aruba Bank a wordo duna e razon cu si nan kier nan por cera e cuenta di banco, si of no”, Otmar Oduber a declara.

“ Mi tin cu bisa cu e veredicto aki ta sumamente peligroso. E ta un veredicto cu no ta tuma den consideracion tratado y derechonan internacional humano cu tur hende tin.

“ Ta resulta awo cu banconan tin monopolio pa por dicidi riba un persona cu no ni a wordo enhuicia ainda. Riba un persona cu no tin ni un huicio pasobra ainda e caso no a ni cuminza. Corda pa bo ta un culpable. Kiermen, e derecho humano, tratado internacional cu nos ta asocia cu ne, cu ta rigi te dia awe door di Corte Comun di Union Europeo, caminda ta bisa cu un hende ta inocente te ora bo comproba cu culpabilidad, claramente den e caso aki, no ta conta. Den e caso aki Otmar Oduber a wordo condena den Corte, door di Aruba Bank y e Caso cu nan a lanta contra mi, sin cu tin un prueba ainda, sin cu tin un veredicto, sin cu tin un decision di Huez si Otmar ta culpable si, of no” Otmar Oduber a remarca.