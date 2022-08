Banco di Caribe un biaha mas ta patrocina Clinica di Real Madrid

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Manera semper Banco di Caribe ta contribui cu comunidad y e aña aki no ta un excepcion;

Banco di Caribe ta contento di por forma parti un biaha mas di e Clinica di Fundacion Real Madrid. Banco di Caribe ta brinda oportunidad na hobennan pa forma parti di e excelente clinica aki cu ta priminti di ta grandi e aňa aki atrobe.

E balornan di Fundacion Real Madrid ta loke mas ta resalta; muchanan lo siña trabao den ekipo, motivacion, tecnica di un futbolista sobresaliente y poder di mente pa resalta riba veld. Esakinan ta realmente e filosofia di un di e teamnan di futbol mas renombra na mundo. E muchanan lo train manera un berdadero campeon y na final lo tin oportunidad di gana un biahe y entrenamento na Stadion di Bernabeu na Madrid, Spaña!

-Registra pa e clinica di Fundacion Real Madrid

Tur mayor cu ta desea di registra nan yiu di 8 – 13 aña di edad pa e clinica por haci esaki te cu diadomingo awor 7 di augustus 2022. E clinica lo tuma lugar dianan 8 – 12 di augustus 2022. Pa mas informacion por manda un WhatsApp na 641.7373 of por email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Participando na e clinica e hobennan lo ricibi nan uniform, tur articulo di e ekipo Spaño y algun dia di tecnica y tactica intensivo.