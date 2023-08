Banco Central di Aruba ta felicita Sra. Kristel de Nobrega a defende su tesis di Doctor den area di Defensa Cibernetico

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN): Dia 4 di juli ultimo, sra. Kristel de Nobrega, Manager Information Security, na Banco Central di Aruba (BCA) a defende exitosamente su tesis doctoral titula “Cyber Defensive Capacity and Capability:

A Perspective from the Financial Sector of a Small State”, dilanti un panel di profesornan di diferente universidad di Hulanda, Belgica y Merca, tur di diferente specialismo y disciplina manera economico y financiero, militar, governance y data science na Universidad di Tilburg.

Durante su estudio Kristel tabata bao guia di Profesor dr. Anne-Françoise Rutkowski y Profesor (emeritus) dr. Piet Ribbers. Cu esaki drs. Kristel de Nobrega a bira Doctor Kristel de Nobrega. Ambos profesor a elogia dr. de Nobrega pa su conocemento, abilidad y dedicacion di trabao cu el a desplega durante su trayectorio pa bira Doctor. Remarcabel di su promotie ta cu dr. de Nobrega a haci esaki, banda di ocupa un trabao full-time den un area tecnico y exigente na BCA.

Distinto na hopi publicacion academico riba paisnan chikito, dr. de Nobrega a enfoca riba e partinan di ta un pais chikito nan abilidad y capabilidad pa organisa nan defensa cibernetico optimalmente. Un tema cu e a explora extensamente bao di e nomber ingles ta “cyber defensive capacity and capability”. E a substancia su ponencianan den forma extenso cu datonan, encuestanan y estudionan academico.

Dr. de Nobrega a inicia su carera profesional 18 aña pasa na Hulanda na Catharina Ziekenhuis, unda e a forma parti prome di e IT team dedica na e sistema uza den “Eerste Hulp” y camber di operacion y despues como hefe di “Patiënt Administratie en Opname”. Siguientemente e a bai traha como consultant na Het Expertise Centrum (HEC) na Hulanda pa 3 aña. Na 2012, e a muda pa Aruba, unda e la cuminsa traha na un banco comercial local y desde 2017, dr. de Nobrega ta trahando na BCA.

For di BCA dr. de Nobrega ta haci diferente trabou adicional, p.e., e ta miembro di e asina yama ISAC-VITAL. Esaki ta un plataforma den cual diferente profesional local, encarga cu proteccion cibernetico di e infrastructura vital di nos pais, ta traha hunto. Tambe e, den colaboracion cu profesionalnan local y internacional, ta ocupa nan mes pa introduci mas conscientisacion na nos hubentud pa cu e importancia di seguridad cibernetico.

Den cuadro aki a haci recientemente un proyecto piloto na Colegio San Antonio, yama Cyberschool, unda den un programa di les di 8 siman a guia hobennan di 14 – 16 aña riba e topico di seguridad cibernetico (cybersecurity). Den e programa aki a siña e hobennan defende nan mes riba e area cibernetico y tambe nan identidad digital door di varios ehercicio unda nan ta haya e fundeshi di, por ehempel, hacking, encryption, coding y forensics.

Durante e defensa di e tesis, Kristel a wordo asisti pa dos asina yama paranimf, esta sr. Paul Eelens, director di Cybersecurity Center of Excellence (CCOE), y sr. Ismael Ahmidout, e CISO anterior di De Nederlandsche Bank (DNB).

Na e ocasion di su Doctorado, Kristel a wordo compaña pa su casa, sr. Sergio Moreta, y nan yiunan, Lea y Sasha, como tambe su mayornan, famianan y conocirnan. Presente tambe tabata su hefe, dr. Edwina Pereira, Division Manager y sra. Jane Semeleer, Presidente di BCA.