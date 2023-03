Balor di importacion a subi cu 500 miyon Florin den 2022

The content originally appeared on: Diario

Ministro Geoffrey Wever:

ORANJESTAD (AAN): Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, mr. Geoffrey Wever, ta informa cu Oficina Central di Estadistica a publica infomacion di cifranan di importacion y exportacion pa 2022.

Aruba como economia chikito ta importa mayoria productonan cu cada un di nos ta cumpra den supermercado of tienda. Ta trata di entre otro productonan pa uzo diario manera cuminda y paña te material di construccion. E productonan ta yega Aruba via barconan of avionnan di diferente paisnan y ta destina pa produccion y consumo local of Freezone. Tur productonan ta worde categorisa den seccionan manera por ehempel productonan alimenticion.

Den 2022, e balor di productonan importa a yega un suma total di AFL 2.6 biyon. Di e suma aki, AFL 2.5 biyon ta destina pa produccion y consumo local y AFL 149 miyon via Freezone pa exportacion. Si compara esaki cu 2021, e balor di importacion a subi cu AFL 500 miyon Florin. Un motibo pa e subida aki ta e prijsnan halto di productonan cu Aruba ta importa. Inflacion den mercadonan internacional ta worde importa tambe.

E data over di importacion y exportacion ta brinda e oportunidad pa haci analisis over di ki tipo di producto ta worde mas importa for di un pais. Den 2022 e top 5 di productonan importa ta diesel y gasolin, hoyanan, medicamento entre otro pa benta na consumidor, bebidanan cu sucu y keshi.

Ministerio di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel ta monitor continuamente desaroyo di importacion y exportacion di productonan y su impacto riba economia di Aruba.

Di januari te cu december 2022 e balor di importacion total a yega AFL 2.6 biyon compara cu AFL 2.1 biyon di januari te cu januari 2021. Aunke e balor di importacion den 2022 a sobrepasa loke Aruba a importa prome cu pandemia (2019), e peso total di importacion no a yega e nivel di 2019 ainda.

Pa mas informacion over di cifranan di importacion y exportacion di e pais por bishita e website www.cbs.aw