‘Bal ligt nu op helft van clubs’

PARAMARIBO – Nu de warming-up van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) achter de rug is, wil de moederorganisatie zo gauw mogelijk in competitieverband voetballen. “De SVB is de start van de competitie aan het voorbereiden, maar de bal ligt nu op de helft van de clubs”, maakt technisch directeur Biswadjeet Kali duidelijk tegenover de Ware Tijd. “Zij moeten alle zaken in het cometsysteem uploaden om hun licentie aan te vragen en hebben hiervoor tot 22 januari de tijd. Hierna starten de inschrijvingen.”

Met de warming-up (11 december-16 januari), waaraan slechts zes ploegen deelnamen, kwam er een einde aan de haast twee jaar durende voetbalstop in het land. Het toernooi diende zowel als generale voor het voetballen in het nieuwe normaal en voorbereiding op de hervatting van competitievoetbal. Inter Moengotapoe, dat zaterdag tegen Transvaal de eerste nederlaag leed, werd winnaar. Transvaal eindigde als tweede en SNL als derde. De andere deelnemers waren Bintang Lahir, Inter Wanica en Groningen.

Veiligheid

Volgens Kali is de warming-up voor de bond en clubs een leermoment in alle facetten geweest. Hij geeft aan dat het bestuur nu een beter beeld heeft hoe zij organisatorisch de competitie zo veel als mogelijk op een veilige manier kan afdraaien. “Alle actoren betrokken bij de wedstrijden hebben de ‘nieuwe’ situatie ervaren.”

De technisch directeur denkt dat het ook voor de clubs een belangrijk leermoment en ervaring is geweest. Hij noemt de manier waarop de ploegen zich moeten voorbereiden naar de wedstrijden toe, de ervaring die zij hebben opgedaan met de sneltesten, het wachten op het resultaat en hoe ermee om te gaan.

De behoefte en drang om te voetballen was volgens Kali duidelijk te merken. “Het enthousiasme bij besturen, spelers en coaches was enorm.” Ook zorgde het toernooi ervoor dat de spelers, die nog niet wilden vaccineren, over de streep werden getrokken. “Het aantal gevaccineerden nam toe, vooral onder de spelers.” Ook was eenieder bereid zich naar elke omstandigheid aan te passen en zich aan de regels te houden.

Niveau bedroevend

Kali beaamt dat niet alles vlekkeloos is verlopen. Zo wijst hij erop dat bepaalde ploegen eraan moeten werken om als team gekleed te komen naar het stadion en zich op tijd aan te melden. Voorts zullen de clubs ervoor moeten zorgen dat zij met een selectie van 21 spelers, onder wie drie keepers, naar de wedstrijden komen zodat bij eventuele positieve testen er nog voldoende voetballers beschikbaar zijn.

Ook het spel moet volgens hem beter. “Het niveau was bedroevend”, analyseert hij. Vanwege de lange competitiestop was het wel te verwachten, “maar dat het zo laag zou zijn, had ik niet verwacht”. “Het zal veel tijd kosten om de kwaliteit weer op niveau te krijgen. De inzet van eenieder zal daarbij van groot belang zijn.”

Volgens Kali heeft hij het karakter van het toernooi gemist. “Het was een trainingstoernooi, maar de spelbedoelingen en de uit te voeren principes ontbraken”, concludeert de technisch directeur. Daar zullen de clubs vooral aandacht aan moeten schenken.-.

