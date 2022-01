Babyboom op nieuwjaarsdag in Diakonessenhuis

01/01/2022 17:58 – Valerie Fris

Diakonessenhuis verwelkomde zeven nieuwjaarsbaby’s op de eerste dag van 2022. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – Op nieuwjaarsdag zijn er tot nu toe zeven baby’s geboren in het Diakonessenhuis. Vijf van hen zijn meisjes. De eerste baby, een meisje, werd al om vier minuten voor half ??n in de ochtend geboren. De laatste baby tot nu toe, ook een meisje, werd geboren rond acht over half twaalf ‘s morgens. Het vorig jaar verwelkomde het Diakonessenhuis 2.090 baby’s.

In het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is de eerste baby, een meisje, geboren om vijf over half negen ‘s morgens. Tot nu toe is zij de enige. De laatste geboorte voor 2021 in AZP was vrijdagmiddag om kwart voor ??n. Latoya Bo?tius van de afdeling publiciteit van het AZP laat weten dat er in 2021 5,96 procent minder geboortes zijn geweest dan het jaar ervoor.

Bij het ‘s Lands Hospitaal waren er op de eerste dag van het jaar twee geboortes: een meisje om dertien minuten na drie uur ‘s morgens en een jongen kwart over zeven in de ochtend. De laatste baby voor 2021 was een jongetje dat veertien minuten v??r middernacht werd geboren.

In het St. Vincentius Ziekenhuis zijn er voor het nieuwe jaar tot nu toe twee geboortes: een meisje om zes over half twee en daarna werd er een jongen verwelkomd. Ook de laatste geboorte van 2021 betreft een jongen om zestien v??r acht ‘s avonds. De gegevens over de geboortes in het Mungra Medisch Centrum in Nickerie zijn nog niet binnen.

