AZV tin cu wak si e ta den liña cu su modelo di proyeccion y mester haci coreccion

Director di AZV preocupa cu datonan di rapport STEPS:

*Kizas den futuro e gastonan di salud lo aumenta

ORANJESTAD (AAN) – Director di AZV, Edwin Jacobs, den entrevista cu DIARIO a elabora tocante e resultado di e reciente Rapport STEPS, tocante salud di nos poblacion.

Jacobs a indica cu e rapport aki ta den liña cu e imagen cu AZV tin den su datonan. El a subraya cu preocupante ta pa comunidad sigur, cu nan ta mira cu desde e prome rapport a sali na 1993, di dos nutricionista local, cual a haya e nomber di “One Happy Island” pa prome biaha a pone e problema di obesidad mara na e diferente otro malesanan riba mesa, pa un discusion.

“Nos ta mira cu e perfil ey no a mehora, 30 aña despues nos ta mas leu. Loke ta preocupa nos ta cu den e rapport aki, tambe ta constata cu tin persona ta cana rond cu presion halto, cu no ta tuma remedi; cu nan ta prefera uza medionan homeopatico, natural, pero cu no ta yuda di forma structural. Y tin personanan diabetico tambe cu no ta sigui nan tratamento manera cu mester ta”, director di AZV a señala.

Jacobs a trece dilanti cu e grupo aki ta esun cu potencialmente ta bay tin problema grandi na termino medio y corto door cu nan no ta haya, of no ta sigui, e tratamento adecua.

E consumo di alcohol ta keda un punto preocupante, ta cu mientras e consumo di tabaco ta keda positivo, e consumo di alcohol ta keda halto, y tin aworaki articulonan nobo manera e vaping cu ta mucho mas peligroso cu tabaco mes.

“Vaping tin un uso enorme cerca nos hobennan, y e ta bay ta creando un problema mucho mas grandi, kizas den futuro, pasobra e cantidad di nicotina cu tin den e producto ey ta hopi halto. Na Hulanda nan a caba di prohibi e vaping di diferente sabor, y nan ta premirando si nan ta prohibi e vaping mes na cierto momento, pasobra e ta bay tin un impacto enorme riba cuido medico den futuro”, Director di AZV, Edwin Jacobs a subraya.

Edwin Jacobs a sigui bisa cu e rapport aki (STEPS) ta duna AZV (y comunidad) suficiente motibo pa reflexiona, con ta sigui atende cu e problema di salud, y AZV tin cu wak un rato si e tendencia cu e rapport aki ta trece, ta den liña cu loke su proyeccionnan na termino largo ta indica.

“Cu kizas nos tin cu coregi e tendencia cu nos tin den nos modelo di proyeccion. Kizas ta pone cu e gastonan ta bay subi mas di locual nos tin aworaki den nos modelo di proyeccion”, Edwin Jacobs, director di AZV, a subraya.