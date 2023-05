AZV ta permiti cambio di dokter di cas sin cu mester duna motibo pero e pashent ta responsabel pa busca otro dokter

The content originally appeared on: Diario

​

Solange Tchong, PR: Mester tene cuenta cu tin limitacionnan

ORANJESTAD (AAN): Vocero di AZV, Solange Tchong a splica cu nan tin e parti di kehonan unda cu pashentnan semper por yama AZV sea pa haci pregunta, of entrega reclamo. Den esaki, a haya cierto señalnan pasobra un yamada di insatisfaccion ta keda un yamada compara cu si por ehempel, un pashent ta manda un carta.

El a agrega cu AZV ta monitorea esaki y a base di loke e pashentnan ta informa AZV ta wak si ainda ta haya e peticionnan pa cambio di dokter di cas, pero semper cu un asegurado di AZV kier haci e cambio loke AZV ta haci ta tene un combersacion cu e asegurado pa haya sa kico realmente ta pasando.

Segun Tchong, hopi biaha of den mayoria caso ta recomenda nan pa toch bay bek na e dokter di cas pasobra AZV ta kere cu gran mayoria di e reclamonan of kehonan ta riba e area di comunicacion of mal comunicacion.

A agrega cu por sosode cu e pashent no a compronde algo bon of no tabata na altura of sea cu e dokter di cas of e asistente por splica algo un biaha mas pa e pashent compronde mas lihe. Tambe por ta tocante e orario pa haci peticion pa un receta cu mester wordo ripiti anto e pashent no a cumpli cu e orario cu e mester a haci esaki.

Solange Tchong a laga sa cu por ta diferente punto, pero AZV ta kere cu gran mayoria ta cosnan chikito den e parti di comunicacion of di con ta trata otro. Pesey AZV ta recomenda semper purba bay bek y papia prome.

“Si realmente ainda no ta sali for di otro, e ora semper tin e opcion pa haci cambio di dokter di cas di cual AZV su proceso oficial ta den luna di Maart y September. Dos biaha pa aña tin opcion pa por cambia di dokter di cas sin duna e motibo pa cual. Sinembargo, door di e capacidad limita nos ta bisa purba papia prome y soluciona e situacion prome”, a bisa.

Si esaki no ta logra, e ora AZV ta permiti cambio di dokter, pero si pero nan ta avisa e pashent pa tene cuenta cu tin limitacionnan pasobra AZV no tin e suficiente dokternan di cas manera cu ta e situacion mas ideal unda tin suficiente y tur hende por cambia ki ora cu nan kier.

AZV ta permiti e cambio pero e proceso ta cu e pashent ta responsabel pa bay busca un oficina di dokter di cas cu kier tum’e, a remarca.