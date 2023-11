AZV ta meymey den trayecto pa ehecucion logopedia

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Conforme e decreto nacional cu ta establece medidanan general, di 29 di augustus 2023,

y den cual ta stipula normanan tocante e derecho di asistencia logopedico; entrante 2 di september 2023 logopedia a keda concretisa den e cobertura di seguro AZV. Esaki ta un beneficio tanto pa mucha como adulto.

Situacion actual

E ampliacion di AZV cu logopedia ta un paso hopi positivo y OE AZV no a para keto. OE AZV a tene e prome reunnionan cu e logopedistananan pa asina haya informacion (concreto) di nan profesion como tambe expectativanan pa asina yega na un contrato.

Dentro di e trayecto aki a evalua continuamente e stipulacionnan di Ley AZV incluyendo e forma con OE AZV por ehecuta (di forma mas practico) e beneficio di logopedia.

Ta spera cu pronto lo yega na contratacion y asina cumpli satisfactoriamente cu e aseguradonan. OE AZV lo comunica asina e proceso di contratacion keda cla.

Procedura y aporte propio

Kico esaki ta nifica pa e asegurado di seguro AZV? Si bo dokter di cas of specialista ta hay’e necesario e por referi bo pa tratamento cerca un logopedista. Logopedia ta e tratamento pa recupera, mehora of mantene e funcionamento di oido, bos of organonan di papia. Adicionalmente logopedia por yuda cu e halamento di rosea y ora tin problema pa come, bebe of guli. Bo dokter di cas of specialista (conforme esnan cu mag di prescribi logopedia) ta haci e peticion pa tratamento cerca e consehero medico di AZV.

E consehero medico di AZV por aproba e peticion si tin un indicacion medico. Aporte propio Pa cuido di logopedia ta existi un aporte propio di 10% di e tarifa. E aporte propio di 10% ta wordo paga na cada sesion y directamente cerca e logopedista.

Tratamento

E tratamento por wordo pidi pa e siguiente casonan: deficiencia auditiva y deterioro di e funcion auditiva, trastorno di bos, trastorno di idioma, trastorno di lesamento y skirbimento, trastorno di articulacion, nasalidad, trastorno den e fluidez y ritmo di papia y comportacion anormal oral.

Pa duna algun ehempel. Un persona cu tin e malesa di Parkinson y dokter di cas ta wak cu lo tin mester di ayudo di logopedia. Of un persona cu ta cay bou di spectrum autismo. Of un persona cu a haya un atake celebral (“stroke”) y mester siña papia of guli bek.

Kico no ta wordo cubri?

Segun ley AZV no por duna permiso pa e tratamento si e ta; innecesariamente caro, complica of inefectivo. Tampoco por aproba tratamento pa dislexia, desaroyo di idioma relaciona cu dialecto of otro idioma y terapia di musica.