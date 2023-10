AZV lo manda carta pa e Logopedistanan e siman aki pa ofrece nan e contrato pa nan servicio medico

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Solange Tchong, Relacionista Publico di AZV, den entrevista cu DIARIO, a sigui relata den ki fase e introduccion di servicio di Logopedista, AZV ta aworaki.

El a splica cu AZV tin cu haci un bon palabracion cu e Logopedistanan; por ehemplo, e ley ta defini cuanto sesion e pashent ta haya prome y tanto sesion por wordo prolonga.

“AZV su tarea ta pa bay wak kico nan por cumpli cu ne, pero tambe si nan por cumpli cu tur e prolongacionnan, etc., pasobra mas cu claro, mirando cu ta un ampliacion di e pakete, cual nos ta haya hopi bon, anto pa e clientenan nos ta bisa ‘tremendo’!, hopi positivo cu tin e posibilidad aworaki di yuda clientenan cu mester di cuido di un Logopedista y no por a hay’e, awo si nan ta bay hay’e, pero nos tin cu organis’e eigenlijk bon”, Solange a señala.

Tambe AZV tin cu presupuesta esaki debidamente. Anto den e trayecto aki AZV ta. Nan ta den un trayecto unda nan ta bezig ta wak otro stipulacion cu ta bisa: “Den caso cu un cliente no por paga e sesionnan di Logopedista, abo lo por haci un ‘incoming toots’. Bo mag di haci esaki. Esey ta algo cu den practica, AZV absolutamente no por cumpli cu ne, pasobra nos no tin e medionan, e manera, y e no ta nos tarea. E ora ey, den nos caso, nos ta bay evalua tur e puntonan, nos a manda un carta pa e Minister unda nos ta splica henter e situacion y e forma con nos ta wak cu nos por ehecuta esaki”, Solange Tchong a menciona.

El a agrega cu AZV ta purba busca e conexion pa loke ta e practica, awor caba cu nan ta manehando nan otro contratonan, cu otro profesionalnan medico, y dentro di esey ta busca e conexion.

“Mi mester bisa cu tur cos ta mustra hopi positivo den e sentido cu AZV, di su banda, ta dunando todo por todo. Nos tin e siman aki cu nos ta bay saca invitacionnan atrobe, pa e grupo di Logopedistanan pa asina nan por sinta hunto cu nos ofrece e contrato di AZV na nan. Anto un bez cu nos ta ofrece nan e contrato, nos ta spera cu prome cu fin di aña nos por yega na otro, pa asina aki, e servicio medico aki wordo duna”, Solange Tchong, PR di AZV a duna di conoce.