AZV a termina contracto cu dentista Ernesto Bermudez

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN): Organo Ehecutivo AZV (OE AZV) ta informa cu entrante 1 di mei 2024 e contracto entre Organo Ehecutivo AZV y

dentista Ernesto Bermudez (Dental Solutions Aruba) ta termina y ta pidi atencion di e aseguradonan pa lo siguiente:

Invitacion pa haci cambio

Pa garantisa e continuidad di cuido dental, nos ta invita tur asegurado cu ta inscribi cerca dentista Ernesto Bermudez pa haci cambio di dentista mas pronto cu ta posibel. E ta den bo interes pa scoge un dentista nobo di bo propio gusto.

Ultimo dia pa haci cambio di dentista ta 30 di april 2024. Traspaso automatico Den caso cu e asegurado no haci uzo di e oportunidad pa busca un dentista nobo y pa 30 di april 2024 no tin un dentista nobo, Organo Ehecutivo AZV mes lo haci un traspaso automatico pa un dentista nobo.

Tocante e decision aki, lo bo haya un notificacion den bo AZV app.

Desacuerdo

Si ainda despues di ricibi e notificacion di e traspaso automatico; e asegurado no ta di acuerdo cu e traspaso automatico -es decir cu no ta di acuerdo cu e dentista nobo cu OE AZV a scoge p’e-; e ora tin tur oportunidad pa e asegurado mes haci un cambio di dentista via e AZV-app. (scoge pa Menu → E dunadonan di cuido di …→ Cambia di dunado di cuido → Scoge tipo di dunado di cuido → Scoge Dentista Nobo for di e lista “dropdown” → Primi e boton “manda”).

Tambe por haci esaki via nos website na e bloke di Formulario→ Peticion pa cambio y yena e formulario. Ora yega na “Dentista” ta scoge e dentista nobo for di e lista y despues primi riba e “Manda”.