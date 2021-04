Met het nieuwe vacuüm biopsie apparaat dat dinsdag door goudbedrijf Newmont Suriname is geschonken kan de afdeling Radiologie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo haar dienstverlening uitbreiden. Afdelingshoofd Ishwardath Thakoer zegt dat hiermee een grote gap binnen de zorg is gedicht. Het ziekenhuis kan nu harde uitspraken doen over wel of geen borstkanker. “En hoeven mensen niet meer naar het buitenland. Het is een grote kostenbesparing en maakt de zorgketen die wij bieden compleet.”