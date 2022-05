Ayudo di emergencia FASE tabata accesible pero a constata varios deficiencia

The content originally appeared on: Diario

Contraloria General a descubri via un rapport

ORANJESTAD (AAN): Contraloria General a publica su rapport tocante e ayudo di emergencia FASE. E pago di emergencia FASE ta un beneficio na ciudadanonan cu a perde entrada a consecuencia di e coronacrisis.

Na aña 2020 a paga Afl. 42,8 miyon na e ayudo di emergencia FASE. Ta trata di un investigacion riba eficiencia y eficacia riba e prome mita aña cu FASE a worde otorga, cu tabata e periodo di maart te cu augustus 2020. A investiga si e gabinete a haci suficiente pa percura cu e ayudo financiero a yega na un forma eficiente na esnan pa cual esaki tabata destina. Cu e investigacion aki Contraloria General ta formula lesnan pa situacionnan semehante cu por presenta den futuro.

Retraso den publicacion: E rapport di e investigacion di FASE a worde finalisa na luna di november 2021 y tabata cla pa worde publica. Lamentablemente e publicacion no tabata posibel como cu Contraloria General no tabata tin suficiente miembro di College pa por a aproba e rapport definitivo.

E hecho cu no por a publica e rapport di investigacion ta un strobacion grave den funcionamente di Contraloria General como tambe e asistencia cu e por duna Parlamento den ehecucion di su tarea di control. Desde 13 di april 2022 e College ta completo y a aproba e rapport definitivo dia 28 di april 2022.

Conclusionnan di e investigacion: Pa loke ta trata e eficacia di ayudo di FASE brinda, Contraloria General ta conclui cu e gabinete a haci hopi esfuerso pa trece e ayudo di emergencia FASE na conocemento di e ciudadanonan. E entrega di peticionnan di FASE tambe tabata organiza na un manera accesibel. Door di brinda e ayudo di FASE na un forma generoso y accesibel, a duna un contribucion importante pa preveni pobreza serio den comunidad.

Sinembargo e otorgamento di FASE a conoce varios deficiencia. Tin mucho poco garantia cu casonan similar ta worde trata di manera igual. Tambe ta preocupante cu ciudadanonan cu ta haci peticion pa FASE y no ta ricibi e ayudo financiero aki, no por haci un apelacion oficial contra di esaki. Esaki ta un infraccion riba e siguransa huridico di e ciudadanonan. Ademas di esaki no tin suficiente garantia pa preveni mal uzo of pa percura cu ciudadanonan no ta ricibi mas placa cu locual a worde stipula. Pa e motibo aki no tin suficiente garantia cu fondonan publico ta worde uza di forma economico.

E ayudo di emergencia FASE tabata un sosten financiero nobo, cu a worde crea di forma rapido, bao circumstancianan inusual. Den e prome lunanan varios problema a presenta, por ehempel falta di regulacion riba mercado laboral. Cu na principio FASE no a cana perfecto ta di compronde. Sinembargo ta incompredibel cu e minister di Asuntonan Social y Labor (periodo di gobernacion 2017-2021), te cu dia di awe, no a percura pa establece un cuadro legal pa FASE.

Esaki kiermen cu e base legal pa otorga FASE na e ciudadano, no ta existi. Esaki ya caba ta significa cu falta e guianan necesario pa un evaluacion igual y pa duna e ciudadano e siguransa huridico necesario. Contraloria General ta cualifica e pagonan di FASE como ilegitimo, door cu no tin un cuadro legal pa otorga esaki. E ley cu ta regla e ayudo financiero di emergencia aki, idealmente lo mester a worde aproba prome cu FASE a worde otorga, alomenos mas trempan cu ta posibel den e periodo di crisis.

Recomendacionnan Contraloria General: Contraloria General a formula algun recomendacion cu ta conta pa tur minister. Asina ta worde recomenda pa percura pa registracion di datos bay na un manera uniforme, unda cu e intercambio y aliniacion di informacion entre departamentonan gubernamental ta un posibilidad.

Tambe Contraloria General ta recomenda pa tene cuenta cu alocacion di suficiente personal di diferente area di experticio, pa utilisa e checks & balances den forma optimal desde un inicio durante un proyecto similar. Ta importante pa percura pa documenta evaluacionnan adecuadamente pa di e forma aki haci control posibel, maske esaki sosode despues. E recomendacionnan specifico dirigi na e minister encarga cu Asuntonan Social y na unda ta aplicabel e minister encarga cu Labor y e minister encarga cu Finanzas, ta enfoca riba aprobacion di e ley cu ta regla e cuadro pa FASE.

Tambe ta recomenda pa preveni cu den futuro situacionnan (di emergencia) keda falta e cuadro cu ta duna meta y condicionnan cla. Ademas di esaki ta recomenda pa haci uzo di e cantidad grandi di informacion cu e crisis a genera y percura cu medidanan worde tuma pa resolve problemanan cu a surti riba mercado laboral y cumplimento di leynan existente. Ta importante pa yega na bon colaboracion entre instancianan gubernamental pa di e forma aki tuma accionnan specifico na un manera mas eficiente.

Reaccion di ministernan: E minister cu tabata responsabel pa e introduccion y otorgacion di FASE, a duna su reaccion riba e rapport di investigacion. Pa varios deficiencia importante cu a worde constata, e minister ta duna e mesun splicacion: e ayudo di emergencia a worde crea bou un presion di tempo enorme, gobierno no tabata prepara y e proceso tabata uno dinamico. E minister no ta comenta riba accionnan cu e lo tuma a base di recomendacionnan di Contraloria General.

Tampoco e ta duna cuenta riba con e lo soluciona deficiencianan constata, pa di e forma aki e Pais ta miho prepara den futuro si un situacion similar mester presenta.

Mensahe Contraloria General: Contraloria General ta desea di añadi lo siguiente. Por lo menos un aña y mey largo miyones di Florin a worde otorga, mientras cu e base legal no tabata existi. Esaki ta sumamente preocupante. Den temponan di crisis e riesgonan pa fraude y corupcion ta mas grandi. Den e caso di FASE tabata tin mas cu un ministerio envolvi den e otorgamento di e ayudo financiero. E ministerionan aki como tambe Parlamento mester ta den un estado di alerta hopi mas grandi pa e uzo cauteloso di fondonan publico, como tambe garantisa e principionan basico di bon gobernacion. Solamente asina por evita cu un situacion similar ripiti den futuro.

E version digital di e rapport di Contraloria General ta disponibel via www.rekenkamer.aw