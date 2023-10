Awor tin seis ginecologo bek trahando na policlinica di ginecologia

The content originally appeared on: Diario

​

Trabao duro di Hospital ‘behind the scenes’ a duna su fruto

ORANJESTAD (AAN): Despues di algun luna di trabao duro di team di Hospital, Hunta di Directiva ta contento di por informa comunidad di Aruba encuanto e ultimo desaroyonan positivo pa loke ta empleo na policlinica ginecologia.

Na prome luga nan kier gradici comunidad pa e pasenshi y mas ainda tambe gradici e team na policlinica ginecologia pa nan dedicacion y mas ainda pa haci nan maximo esfuerso durante temponan dificil.

Un paar di luna pasa Horacio Oduber Hospital (HOH) a saca informacion tocante e tempo di espera cu lo por ta mas largo y tambe e cambionan di dokter na policlinica ginecologia. A informa comunidad tocante e situacion actual y a haci un peticion pidiendo comprension y pasenshi di parti di pashentnan, publico y tambe empleadonan.

Motibo tras di esaki tabata e presion halto cu tabatin riba e cantidad di ginecologonan. Algun a dicidi pa un cambio di carera pa motibonan personal. Na mes momento tabatin discusion andando cu AZV tocante e cantidad necesario di ginecologo cu a haci e situacion uno cu mas reto ainda. A baha di siete pa cinco ginecologo. Per nos ta contento cu recientemente a cera acuerdo cu AZV pa por tin 6 ginecologo contrata pa hospital y kizas den futuro cercano por bolbe tin siete ginecologo den servicio na hospital.

Vacatura y substitucion: Manera ta conoci pa algun tempo caba, tin mundialmente scarcedad pa loke ta personal medico y specialista. E departamento di recruitment a traha hopi duro pa logra haya reemplasante cu ta cumpli cu nos cualificacionnan. Nos ta contento di informa cu desde luna di november team di policlinica ginecologia ta yama bonbini na Dr. Femke Siemonsma y na januari 2024 na Dr. Sofie Hamers y Dr. Dominque Bos. Ademas, Dr. Sietske Althuisius cu a caba di baha cu pensioen lo regresa pa reforsa e team pa un aña mas.

Mientrastanto Dr. Daphne Moreta (presidente di e grupo) conhuntamente cu Dr. Alejandro Garcia ta sigura e continuidad di e grupo di ginecologia. Adicionalmente, Dr. Babet Latour lo t’ey te cu fin di november prome cu e bay pa su reto nobo na Hulanda. E vacaturanan vacante lo keda worde yena temporalmente pa asina tin seis specialista continuamente ta brinda cuido. Specialistanan cu lo t’ey temporalmente pa reenforsa ta: Dr. Marcela Realpe, Dr. Frank Ho-Kang-You, Dr Gunilla Kleiverda y Dr. Soerin Mahadew

Gratitud: Nan ta haciendo e maximo esfuerso pa garantisa cuido pa nos pashentnan y pa trece balans back na e grupo di ginecologia. No solamente pa cumpli cu e vision di nos organizacion cu ta ‘accessible healthcare for everyone without compromising on quality’, pero tambe pa provee un luga placentero di trabao pa nos empleadonan.

Durante e proximo lunanan nos lo sigui taha duro pa reduci e tempo di espera pa un afspraak pa un cantidad di dia cu ta aceptabel. Tene na cuenta cu semper lo tin un cierto tempo di espera y compara cu otro pais, tempo di espera na Aruba generalmente ta bastante aceptabel. Sin embargo ta comprendibel cu ora bo ta malo bo kier worde atendi pa un dokter mas lihe cu ta posibel. Ta importante pa menciona cu urgencianan semper ta y a worde atendi inmediatamente.

Un bes mas, Hunta di Directiva ta agradecido y ta aprecia tur empleado y pashent pa nan pasenshi y encarecidamente ta pidi pa continua di tin respet mutuo pa e circunstancianan actual.