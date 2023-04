Awor na 2023 lo no tin Caminda di Cruz Bibo na Dakota

The content originally appeared on: Diario

Gina Nuboer a confirma esaki

ORANJESTAD (AAN): E informacion a circula pa algun dia caba, y awor e persona encarga cu esaki, esta señora Gina Nuboer a confirma na DIARIO cu e ‘Caminda di Cruz Bibo’ na Dakota lo no tuma lugar e aña aki.

El a splica mesora cu financieramente no tabata factible mes pa organiza esaki awor na 2023. Segun Nuboer, el a purba toch pero na final a realiza cu esey lo no bira realidad. Esaki a encera tambe teniendo cuenta cu tempo, y cu lo tarda pa haya fondo of esnan cu ta dispuesto pa duna un man pa haci’e. Pero tempo valioso a pasa bay.

E parti organizatorio tambe ta un proceso cu ta tuma hopi tempo pa e logistica yuda pa tur cos cana na ordo, y keda bunita. Pesey e decision a wordo tuma.

Segun Gina Nuboer, tur e añanan cu a pasa, ta diferente factor a hunga un rol pa na final a logra pone e Caminda di Cruz Bibo subi cayanan di Dakota. Pero e biaha aki tanto e tempo, y e dificultad financiero no a yega mas pa haci esey posible. Ademas di e gastonan ey, e tempo a sigui core y no a warda riba ningun hende, y pesey no a logra.

Danki Dios cu nan a logra haci esaki desde April 2009 cu Caminda di Cruz Bibo door di cayanan di Dakota. Dos biaha tambe nan a yega di haci Diadomingo di Rama Bibo.

Gina Nuboer a manda palabra di gradicimento na su famia cu semper a dune respaldo total, como tambe tur integrante, e personanan dilanti y patras di cortina, instancianan, prensa, y tambe pastoor Szpila, kende for di e prome instante cu nan a propone pa organiza Caminda di Cruz Bibo na Dakota, el a braza y acepta esaki mesora.

Cada aña el a ser organiza y tabata atrae publico mas y mas grandi. Pero awor na 2023 esaki lo no ta posible mas.

Que hubo di 2024: Aki mesora DIARIO a puntra Nuboer, kico e pronostico lo ta pa otro aña bin bek cu Caminda di Cruz Bibo. Mesora el a mustra riba e presion enorme cu e gastonan financiero tin riba nan.

Gina Nuboer a confirma cu algun di e añanan ey, e mes tabata yuda sostene e actividad aki di propio forza. Pero awor e no por haci esey mas.

Enberdad tabatin algun instancia cu tabata colabora un tempo cu algun material, pero e resto no tabatin entrada pa cubri e gasto.

Sigur e ta algo di lamenta! Ya ta demasiado laat pa haci esaki ainda, como cu e periodo di pidi permiso ya a pasa.

E speranza tey cu pa siguiente aña lo por haci algo. Nuboer a bisa na final: “Tur cos ta keda den man di Dios, y nos ta keda cu fe grandi den Dios semper, y algo ta pasa pasobra e sa pakico e ta pasa. Nos mester keda fielmente den dje, y mi ta kere ciegamente den Señor.”