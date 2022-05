Awor cu turismo a recupera e momento a yega pa traha riba inovacion

The content originally appeared on: Diario

Segun AHATA — ORANJESTAD (AAN): Awor cu Turismo ta recuperando completamente bek na Aruba, e momento a yega pa e isla cuminza enfoca riba otro desaroyonan economico.

Esey ta loke Tisa LaSorte di Asociacion AHATA a indica den un entrevista.

E CEO di e organizacion a bisa cu durante e Pandemia recien, tur hende a dedica nan mes cu concentracion riba e recuperacion di e isla. No a pasa mucho tempo pa un strategia nobo necesariamente. Esaki toch ta un punto cu a keda necesario pa pinpoint riba dje.

Segun LaSorte, e strategia nobo mester ta pa dicidi ta ki tipo di turismo nobo e isla kier, ki tipo di turista kier, ki tipo di producto e isla kier ta.

Awor e enfoque mester ta dirigi pa pensa con Aruba por bay bek pa ta un “producto di calidad”, kico por wordo haci pa e bira un ‘producto di calidad’ y cu ta inovativo tambe, y pa duna servicio na nivel.

No por tapa solo cu un dede, y tin di realiza cu Aruba ta un producto caro, pues un destinacion caro.

“Pa bo ta un destinacion caro, bo mester por hustifik’e tambe,” Tisa LaSorte di AHATA a indica. Esey kiermeen cu bo mester duna bon servicio.

Tambe Aruba mester bin cu inovacion, y check con pa atrae hende. Aki por haci uso di inovacion pa mira con pa atrae turistanan pa trabao, cambia e forma di haci trabao, y mas tanto inovacion por bay den e area ey.

Na final semper bo ta mira cu tin inovacion den tecnologia, y esaki ta keda cambia y bira mihor. Inovacion den renobacion di camber di Hotelnan lo ta algo cu semper ta andando.

Pero awor, e parti di mas dificil ta e “hende”, pues pa haya empleado pa por sigui yuda duna servicio.

Turistanan no kier mira beach so: Ultimo tempo por a tende varios comentario di e.o. Taxistanan, cu ta notando cu e tipo di turistanan cu ta yegando e isla aki, no ta pasando vakantie djis pa bay pasa henter dia na Lama of riba Beach. Nan kier explora y conoce mas di Aruba.

Segun Tisa LaSorte di AHATA, nan tambe a nota esaki di algun aña pasa caba, esta cu e trend nobo ta pa haya un otro experiencia aventuroso, pa haya sa mas di Aruba, nan kier conoce Arubiano, kier mira e cultura, y nan ta mira cu esaki lo keda sigui mas y mas den e direccion ey.

E generacion nobo ta mas interesa pa conoce bo isla, y no bay pasa nan tempo floho na beach of den lama. Pues e ora ta keda na Aruba mes pa ta creativo y trendy, pa duna cordialidad, pa duna servicio, y pa duna idea nobo tambe di loke por wordo ofreci.

Pasobra desde varios aña pasa, bo ta mira cu un compania exitoso ta habri y diripiente tin varios otro cu ta copy e mesun formato di negoshi pa cuminza duna servicio. Segun Tisa LaSorte, pesey diripiente por a mira masha hopi compania cu ta huur of duna tour di UTV, y cierto tipo di atraccion, mientras si bo por ta un tiki mas creativo, lo por a trece un otro variedad di actividad na e turistanan di generacion nobo cu tin interes sincero di conoce e isla.