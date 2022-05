Awor cu ta stop e recorte salarial por mira cu poco poco cosnan ta normalisa

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Durante conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba Prome Minister Evelyn Wever – Croes a trata e tema di recorte di salario cu pronto lo stop y e condicionnan cu lo keda aplicabel.

E meta ta pa entrante 1 juli 2022, stop cu e 5% (haciendo esaki empleadonan lo haya salario completo bek) y pa entrante 1 januari 2023 stop e recorte di 12.6% (empleadonan lo ricibi tur prima completo)

Empleadonan publico y empleadonan semi-publico desde 1 mei 2020 a entrega tur luna 5% di nan salario basico mensual. Entrante juli 2022 e 5% aki lo wordo paga na e empleadonan publico y semi-publico y nan lo ricibi nan salario 100%. Esaki ta conta tambe pa tur otro prima cu a corta den dje, cual entrante 1 januari 2023 e recorte lo desaparece completamente.

Pa locual ta pensionadonan, nan no a entrega tur luna manera empleadonan publico y semi-publico, pero a entrega parti di toelage cu nan ta haya december. Aworaki ta calculando e parti cu nan lo haya bek december 2022. Na esaki tin condicionnan.

E tres condicionan ta lo siguiente: (1) Pago di 5% mester ta den Aruba su presupuesto; pa Aruba esey ta entrante 1 juli 2022. Henter e recorte mester ta den Aruba su presupuesto. E di dos condicion ta, cu (2) Politiconan tin cu sigui cu recorte di 25%. Ministernan y Parlamentarionan no a entrega 12.6% of 5%, sino 25%. “Conseho di Minister a tuma e decision caba cu Ministernan lo sigui cu e recorte di 25%, pero no por dicidi pa Parlamento. Pesey ta bayendo Parlamento pa splicanan di e condicionnan y pidi cooperacion pa cumpli cu esaki, pa trahadonan por haya nan placa,” Prome Minister Wever – Croes a splica. E di tres condicion ta cu e (3) Ley di Wever – Croes norm mester drenta na vigor.

E ley ta un concepto di ley cu a presenta na Parlamento, na e momento cu a drenta Gobierno 2017/2018 y a constata cu algun director di companianan estatal tin salarionan ‘exorbitantemente’ halto (algun compania casi 5x e salario di un Minister). Prome Minister a expresa cu no ta kere esaki ta na su luga cerca companianan estatal cu no ta genera ganashi y/of cu no ta completamente financieramente independiente, pues mester un ‘cap’. E cap di acuerdo cu e Wever-Croes norm, ta 130% di salario di Minister. Aworaki e ley ta na Parlamento, pero considerando cu e ta un di e condicionnan, lo pidi cooperacion pa acelera tratamento di e ley pa asina empleadonan publico y semi publico por haya nan placa bek.

Historia: Recorte di salario a inicia desde 1 mei 2020 na momento cu voluntariamente empleadonan a entrega 12.6%. 15 di mei 2020 Hulanda a cambia y el a bira un obligacion pa por haya sosten di likides (mas di 900 miyon florin). 31 di december 2020 tabata e fecha cu e recorte a cambia pa obligacion ‘tot nadere orde’. Esaki a pone cu varios biaha Prome Minister a bay splica den Parlamento, con esaki a tuma luga.

October 2021, Gabinete Wever-Croes II manda e prome peticion na Hulanda pa stop e recorte gradualmente. E momento ey tabata premira caba cu pa 2022 no lo mester e sosten di likides durante henter aña (solamente e prome mitar di 2022). Pues, tabata kier cuminsa stop e recorte den e di dos mitar di aña ora cu a cuminsa recobra forsa financiero. Premier Wever – Croes a splica cu a delibera varios biaha riba e punto aki cu Hulanda y a dicidi adelanta pa inclui esaki den presupuesto 2022. Pues Presupuesto 2022 cu Parlamento a aproba, tin e suma cu mester pa paga e 5% aki entrante juli 2022.

Decision di Hulanda: “Nos a sigui cu e deliberacionnan y diabierna ultimo Secretario di Estado Alexandra van Huffelen, a informami cu Conseho di Minister Hulandes a bay di acuerdo pa stop e recorte y laga esaki den man di paisnan. Basta cu ta cumpli cu condicionnan menciona.”

Prome Minister a sigui splica cu e mesun 20 Ministernan cu tabata den e Conseho di Minister Hulandes siman pasa, lo ta diabierna awo den Rijskministerraad pa trata esaki, conhuntamente cu 3 Minister mas cu lo bin acerca cualnan ta: Minister Plenipotenciario di Aruba, Corsou y Sint Maarten. Pues e decision lo keda oficialisa fin di e siman aki.

Mientrastanto Aruba a cuminsa prepara pa percura cu tin suficiente likides/cash, pa percura pa unabes cu cuminsa paga, por garantisa e pagonan. Tur proyeccion ta indica cu por carge sin cu mester bati na porta di Hulanda pa sosten di likides, pa cual ya caba Hulanda a indica cu no lo ta posibel, Prome Minister a splica.

Prome Minister a bisa tambe cu ta compronde cu tin hopi hende cu duda, pasobra e tabata un lucha fuerte pa convence Hulanda pa stop cu e recorte. Gobierno di Aruba sa cu e sacrficio tabata hopi duro, pero e tabata locual cu mester a haci na momento di incertidumbre ora cu e pandemia a bati na nos porta y cu mester a cera e fronteranan.

Por ultimo Premier Wever – Croes a felicita sindicatonan y tur empleado publico y semi publico cu esaki. “Gobierno semper tabata para na mesun banda di e lucha cu sindicatonan di empleadonan publico y semi publico, y awor cu ta stop e recorte salarial, por mira perspectiva y mira cu cosnan ta bay bek poco poco na normalidad.”