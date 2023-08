Awor control riba actanan falsifica ta mas severo na Censo

The content originally appeared on: Diario

Autoridad Colombiano a bin Aruba

ORANJESTAD (AAN): E alarma cu personal di Censo a bati aña pasa pa cu falsificacion di actanan di casamento y divorcio, a causa un investigacion hopi grandi. Masha hopi caso a sali na claridad caminda hendenan a paga pa haya acta di casamento falso y acta di divorcio falso.

Diabierna e homber Colombiano O.H. (65) a presenta den Corte. E ta e sospechoso principal den e caso di falsificacion di acta di casamento y divorcio. Fiscal a exigi 5 aña di prison pa O.H. y tambe pa kita 260 mil florin di propiedad di O.H. Tin indicacion cu esaki ta e placa cu O.H. lo a gana durante e 7 añanan cu e tabata haci e delito aki.

AUTORIDAD COLOMBIANO A BIN ARUBA

Durante tratamento di e caso, Hues y abogado a bay di acuerdo cu e peticion di Fiscal pa un representante di Censo splica con e proceso di casamento ta bay. Un di e representantenan di Censo den Corte, a splica tanto Hues, Fiscal y abogado, cu na Colombia e ta posibel pa un hende so ta presente ora di casamento.

Pero, mester tin un acta di Notario cu ta splica tur cos di e casamento. Den un acta di casamento mester menciona kende tabata presente y esun cu a haya autorizacion pa ta presente. No por ta asina cu tin 2 autorizacion pa e pareha. Door di e caso di falsificacion di actanan, autoridad Colombiano a bin Aruba pa yuda cu e investigacionnan. A yega na palabracionnan y awor Censo tin acceso den e Registro Civil di Matrimonio di Colombia pa controla directo ora parehanan di Colombia presenta na Censo cu acta di casamento.

CONTROL MAS SEVER

Esey ta haci e control pa cu actanan di casamento mas severo. Pa loke ta e asunto di apostillado di e actanan, e representante di Censo a splica cu por haya riba Google imagen di e apostillado cu ta parce hopi esun oficial pero no ta legitimo. Cu esey kier a mustra cu ta hopi falsificacion ta tumando lugar.

Durante tratamento di e caso tambe Fiscal a mustra cu e sospechoso O.H. tabatin contacto cu un dama J. na Colombia kende tin un negoshi di print. For di e combersacionnan por a saca afor cu ta pagando un homber pa falsifica firma. Tambe por a saca afor cu O.H. tabata controla e actanan falsifica promer cu ta manda esakinan via one line pa Canciyer Colombiano.

Cu e acceso cu Censo tin awor cu e Registro Civil di Matrimonio di Colombiano lo haya sa si e acta di casamento ta legal of no.