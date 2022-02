Awo cu ImSan a bira un diamante chikito, manera Dr. Rajnherc ta yam’e, HOH kier tum’e over

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Alvin Molina: *Nunca antes HOH a worry cu ImSan

ORANJESTAD (AAN) – Siguiendo cu e relato di Parlamentario Alvin Molina, den conferencia di prensa di Diaranzon, refiriendo na e bishita di Director di ImSan Dr. Rajnherc y Director Suplente señora Ivy Swaen, na Parlamento, E di dos punto clave cu Parlamentario Molina a menciona ta “calidad di servicio”. Kico e fusion ta nifica pa e servicio duna na e clientenan, kiermen e trato pa e pashentnan na ImSan.

“Tampoco a haci ningun onderzoek kico ta e efecto di fusion riba e calidad di servicio. Nos no a wak un onderzoek asina”, Molina a acentua.

E parlamentario a sigui bisa cu mayoria di loke ImSan tin, HOH no tin. Por ehemplo e bestraling (radioterapia) y e operacionnan di wowo. ImSan tambe tin oncologia, KNO Arts, Cirugia Plastico, Departamento di Sterilizacion “top of the line” y hasta HOH ta haci uso di esaki.

“ImSan mester a bringa nuebe aña pa nan por a haya nan mesun laboratorio. Hendenan di pariba di brug lo mester a bay ta pabao pa haci un simple test di sanger of urina. Pa cu e servicio nos no mester pensa solamente riba e pashentnan; e clientenan di ImSam, pero tambe tin 270 hende cu ta traha na ImSan di cual mas cu 90% ta hende local. Varios di nan a bin di HOH y no kier bay bek eynan. Anto, ki efecto un fusion lo tin riba nan? Tampoco tin un estudio riba esey”, Parlamentario Molina a remarca.

Papiando di calidad, el a sigui bisa, algo cu mester ta hopi orguyoso di dje, ta cu ImSan ta riba rand pa haya e JCA Accreditation, cu si tur cos ta bon lo sosode e aña aki.

“JCA ta e Joint Commission Internacional” cu ta un bureau mundialmente renombra, pa acredita e servicio medico, y esaki ta encera e edificio, ekiponan, remedinan utiliza y e seguridad pa pashentnan tambe”, e parlamentario a splica.

Seguidamente Parlamentario Molina a referi na e di tres punto clave cual ta “Kico ImSan ta nifica pa San Nicolas” y, kico un posible fusion lo nifica pa e comunidad aki.

“E JCA Accreditation aki mes lo pone Aruba riba e mapa internacional di turismo medico. Aruba mes, ora nos manda hende afo, nos ta mira cual instituto medico, cual hospital tin e JCA Accreditation aki, pa nos scoge unda nos ta manda nos hendenan. Imagina bo awo si nos tin aki na Aruba un hospital cu e standard ey, sigur ta un orguyo pa Aruba, pero ta un orguyo pa San Nicolas tambe”, Molina a comenta.

Parlamentario Molina a expresa cu den pasado, nunca HOH a worry cu ImSan. El ta haci uso di e servicionan di ImSan si, pero hasta diez aña pasa ainda e tabata bisa pa basha ImSan abao. “Y awo cu ImSan a bira un diamante chikito, manera docter Rajnherc ta yame, nan kier tume over”, Alvin Molina a remarca.