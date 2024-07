Awendia hopi mucha chikito ya caba ta keda so den cas y esaki ta inaceptabel

The content originally appeared on: Diario

Psikiatra Dr. Natalie Kingsale, Respaldo:

ORANJESTAD (AAN) – Psikiatra dr. Natalie Kingsale ta na haltura cu tin mucha hopi chikito cu ta keda so den cas, y esaki e ta considera inaceptabel.

El a comenta cu, como mayor, na momento cu bo tin un yiu tin cu percura pa no laga un mucha di 8 aña, por ehemplo, su so na cas. “Bo tin cu busca un ayudo, un solucion p’e por keda cerca hende, pasobra bo no tin ni un control, e ora ey, riba loke e mucha ta haci. N’ por laga e mucha lanta su mes”, Kingsale a expresa.

El a agrega cu hopi mayor tin cu traha y nan ta tin’e pisa, locual e ta compronde. Pero na momento cu e mayor ta na cas e tin cu trata di dedica momento tambe na e mucha. “Dun’e tempo di calidad cu e mester. Nan ta duna e mucha un tablet, bo ta riba bo telefon, anto bo no ta lanta e mucha. E tablet ta bezig ta lantando e mucha, siñando e moral y balornan. Eigenlijk, como mayor ta hopi importante, aunke cu bo tin tiki tempo, dedic’e tambe na e mucha, pa siñ’e norma y balor”, el a remarca.

Locual dr. Kingsale ta ripara den e adultonan cu tin problema di salud mental, ken ta esnan cu a lanta cu respet y balor y ken n’ lanta cu respet y balor. “Hendenan cu a lanta cu respet y balor, con malo cu nan ta, toch bo por yega na nan, papia cu nan, y duna nan tratamento hopi mas facil cu esnan cu no. Esnan cu nan mayornan ta papia palabra malo so, e yiunan n’ ta papia ni un tiki miho. Anto bo no ta yega na nan, pa asina por trata nan tambe.

Pues, di awo bo ta wak un problema den esey, y esey ta bira peor den futuro. Pero esaki ta un grupo limita, mi ta kere cu mayoria di mayor ta haci nan best, ta haci bon, y ta hopi bon pa ta alerta riba e parti aki pa tuma tempo pa bo yiu”, dr. Natalie Kingsale a duna di conoce.