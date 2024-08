Awemainta e 5K Fun Run & Walk ta cuminsa dilanti DoIt Center na Camacuri

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Colegio San Antonio MAVO di Santa Cruz tin awemainta un 5K Fun Run & Walk,

combina cu un Rifa special unda por gana premio cash. E ta un actividad pa yuda alumnonan di e scol recauda fondo, pa nan ta cla pa un Viahe Escolar cu lo socede na October 2024.

Tuma nota cu e lo socede riba Linear Park dilanti di Do It Center Camacuri.

Nan asina yama ‘Back 2 School 5K Fun Run & Walk” lo start Diasabra 24 di Augustus 2024 pa 6:30 am. Registracion lo socede pa 6:00 am e mainta ey mes na Linear Park. E salida ta eynan, bay pabao te Wilhelmina Park, y bin bek pariba finalisa na Do It Center.

Nan rifa special: Ademas di e caminata, nan tin un Rifa cu ta wordo bendi na 10 Florin pa ticket, y sorteo lo ta mesun dia. Prome premio ta 1.000 Florin cash. Di dos premio ta 750 Florin. Di tres premio ta 500 Florin.

Segun Colegio San Antonio, no ta necesario pa participa na e Caminata pa por gana e rifa.