Awe ta ultimo dia pa inscribi pa e estudio pa maestro di Enseñansa Primario na IPA

ORANJESTAD (AAN): Bo kier aporta na e formacion di nos muchanan? Bo ta un persona cu por carga responsabilidad y traha independientemente of den ekipo?

Bo ta curioso y creativo? Si e contestanan ta si, e ora e estudio pa maestro di Enseñansa Primario, cu IPA ta ofrece, ta e estudio ideal pa bo.

E estudio pa maestro di Enseñansa Primario ta forma maestro cu ta cualifica pa duna les na mucha di scol preparatorio y/ of scol basico: un maestro cu ta funciona competentemente den klas, na scol y den un ambiente social.

Inscripcion pa e estudio aki ta tuma luga online. Solamente studiante cu tin diploma di sea havo, vwo of mbo/EPI nivel 4 of cu ta den examenklas di un di e scolnan menciona por inscribi. Inscripcion pa e 21+Toets a cera dia 12 di november 2021, dus no ta posibel mas pa inscribi pa 21+ Toets pa aña academico 2022-2023.

Bo ta sinti bo yama pa haci e estudio aki y ta desea di inscribi? Bishita e website www.ipaaruba.com, bay na aanmelden y scoge pa beroepstest. Riba e pagina aki lo bo haya informacion general di beroepstest. Tambe instruccion pa loke ta trata procedura di inscripcion cu lo tuma luga online. Tuma tempo pa lesa e informacion pasobra esaki ta sumamente importante pa por facilita e proceso di inscripcion y preparacion pa haci beroepstest.

E ultimo dia pa inscribi pa e estudio pa maestro di Enseñansa Primario ta 18 di februari 2022. Despues di e fecha aki no por inscribi mas pa aña academico 2022-2023. Tene na cuenta cu solamente studiante den examenklas of graduado di havo, vwo of mbo nivel 4 por inscribi pa e estudio pa maestro di Enseñansa Primario.