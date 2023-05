Awe ta deadline pa entrega declaracion sea provisional of definitivo di Winstbelasting

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Winstbelasting ta un tipo di impuesto cu companianan, pues personan huridico tin di haci declaracion di e belasting aki.

Aki ta referi pues na un compania huridico manera un NV, un VBA, un compania di Aseguro, y Stichting, tin di haci declaracion di Winstbelasting di aña 2022, y tur aña e fecha final ta 31 di Mei di e aña ey. E deadline pues ta awe Diaranzon 31 di Mei 2023.

Departamento di Impuesto (DIMP) ta otorga un pakete cu 2 tipo di declaracion, di cual uno ta un declaracion provisional, y e otro ta declaracion definitivo.

Normalmente un compania tin di entrega su declaracion definitivo, pero toch ley ta dune espacio cu si acaso e no logra yega pa entregu’e dia 31 di Mei, e ora e por entrega su declaracion provisional, tanten cu su cuentanan anual ta wordo traha riba dje. E ta entrega e declaracion provisional y haci e pago corespondiente.

Pues si un compania ta ocupa ta haciendo e relato anual pero ainda no ta completa, pero toch tin bista caba kico su ganashi tabata den 2022, e ora e ta entrega e declaracion provisional y indica p.e. cu su ganashi tabata 40 mil Florin, e ora e ta haci pago di winstbelasting a base di e suma ey.

E momento cu e ta cumpli cu entregamento di declaracion provisional y ta haci pago corespondiente, automaticamente e ta haya 6 luna mas di tempo pa completa su declaracion definitivo, y e deadline ta bira e ora 30 di November 2023.

Awe e companianan cu no ta yega pa entrega declaracion definitivo, tin di entrega si e declaracion provisional y haci e pago corespondiente. Si acaso esey no socede, e ora automaticamente e lo bay haya un cobranza adicional cu ta yama “naheffing aanslag” y ta bay sali inclui un boet.

Pesey ta importante pa tur compania haci nan declaracion, y entrega sea uno of e otro riba awe Diaranzon, y haci e pago corespondiente.

Si acaso un compania no tabata operacional durante 2022, toch e lo mester entrega e declaracion definitivo, y den e caso aki su ganashi lo ta 0,00 Florin, pues lo no tin nada pa paga. Pero e mester entrega e declaracion si, esey ta un rekesito legal cu e tin di cumpli cune. E ta importante, pasobra si e no a haci’e, e sistema di DIMP lo bay registra cu e cliente no a entrega su declaracion, y lo bay haya cobranza adicional den e simannan cu ta sigui.

Meverly Romano di DIMP a indica cu pa Winstbelasting 2022, nan a entrega un total di 9.901 declaracion, pues ta spera di lo bay tin un cantidad grandi cu ta entregando e siman aki, pues e trafico di cliente lo bay ta mas hopi e dianan aki na oficina di DIMP.