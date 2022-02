Awe Reino ta dicidi riba trankilidad laboral na Aruba!

The content originally appeared on: Diario

4 di Februari 2022 lo bira un dia interesante pa Reino Hulandes — *E papel crucial di Secretario di Estado Hulandes sin experencia — *Perdida di autonomia financiero di Aruba ta marca historia awe

ORANJESTAD (AAN)- Dia 28 di October 1954, Reina Juliana a firma un documento cu lo a cambia y sigui cambia historia di Aruba.

Ta trata di e documento pa medio di cual Reino Hulandes a acepta Statuut, cu a regla relacionnan nobo den Reino cu lo a consisti for di 15 di December 1954 di tres partner autonomo cu tabata Hulanda, Antia Hulandes y Surinam.

Salida di Surinam pa acepta independencia a cambia Statuut, cu a bolbe conoce cambio na momento cu e lucha di Betico Croes pa Status Aparte a culmina den un Aruba autonomo den Reino dia Prome di Januari 1986.

Awe 4 di Februari 2022 ta bira un dia sumamente importante den historia di Aruba, na momento cu Gobierno di Reino mester dicidi si Aruba por deshaci di e exigencianan di Hulanda pa Aruba por a yega na un acuerdo cu Reino pa haya un prestamo di Reino na momento cu e pandemia Covid-19 a paralisa economia di Aruba.

Hulanda a bini cu exigencianan cu a fortifica demandanan anterior di Hulanda cu ta duna prueba, cu Aruba no por papia di un autonomia for di 2014 ora Hulanda a scrap e maneho di Gobierno Mike Eman y a introduci supervision na Aruba.

Awe un momento di mayor importancia den historia di Aruba y di Reino ta presenta ora Reino Hulandes mester dicidi si Aruba por scrap of baha e porcentahe di 12.6 porciento den entrada di maestronan di school.

Na prome lugar ta bini dilanti, cu Aruba a base di exigencia di Statuut, a perde su autonomia financiero y ta depende di Hulanda con e mester maneha placa.

Esaki ta nifica cu Aruba a perde su autonomia pa Gobierno di Aruba mara e pais na gastonan, manera na un forma categorico a wordo dicidi na 2020 ora e Acuerdo cu Hulanda a wordo firma, pero ya na 2014 tabata e realidad ora e debe nacional di Aruba a hinca Aruba den estado di bancarota.

Pa comprende e situacion actual di Aruba, mester atende cu e palabra “bancarota” cu ta nifica cu e pais no tin placa den caha pa paga su debenan.

For di 2014 cu Hulanda a bati na porta, tabata tin dos posibilidad pa Aruba. Mester a cuminsa bende propiedad of parti di Aruba pa haya placa, of mester a kibra autonomia di Aruba pa dicidi kico e ta haci cu su placa.

For di e momento cu Reino Hulandes a baha Mike Eman for di Fort Zoutman, Reino cu a scapa Aruba di mester bende su mes pa haya placa, a cuminsa dicidi pa Aruba.

Awe e momento historico na anuncia su mes cu un Secretario di Estado di Hulanda, cu ta un nobato como gobernante Hulandes encarga cu Relacionnan den Reino, mester atende e peticion di Aruba pa no reduci of pa baha e suma di reduccion di salarionan di maestronan di school.

E exigencia di Hulanda no tabata basa riba Covid-19 pero riba e hecho cu e totalidad di placa cu Hulanda atrobe mester a pone riba mesa, ta debi na e debe nacional y e proyectonan di PPS entre otro cu a wordo introduci pa awe un Aruba sin placa, paga.

Dia 2 di Februari 2022, ta bira e dia cu ta duna e prueba grandi di loke 2014 a nifica pa Aruba ora Hulanda a pone Aruba bou supervision Hulandes.

Aruba mes no tin placa pa pone riba mesa pa sigui paga su gastonan.

Kico lo socede awe ta e pregunta grandi, cu DIARIO lo atende den e edicion di awe. E punto central ta keda, cu no ta Gobierno ni Parlamento di Aruba ta dicidi mas riba su gastonan di personal, pero Hulanda cu for di 2014 a cumpli cu Statuut ora Ministro Plasterk a baha Mike Eman for di Fort Zoutman pa asina rescata Aruba di fondo di lama financiero den cual Gobierno Mike Eman a hoga Aruba.