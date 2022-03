Awe 25 maart ta recorda cu 45 aña pasa Aruba a organisa e prome Referendum den Reino Hulandes

The content originally appeared on: Diario

Partido MEP: ORANJESTAD (AAN): Fuera di augustus 1977, maart ta un di e lunanan di mas importante den e lucha di nos pueblo pa su Status Aparte.

Asina nos a conoce e fechanan historico di 12 maart 1983 (realisacion di nos Status Aparte na e Conferencia di Mesa Rondo), 16 di maart 1976 (aprobacion di nos himno y bandera den Eilandsraad), 18 di maart 1976 (inauguracion di nos himno y bandera) y e fecha di 25 maart 1977, caminda e promer Referendum consultativo a ser organisa den Reino Hulandes y esaki na Aruba.

Vox Populi Vox Dei

Hecho ta cu e lucha pa autonomia di nos isla no tabata un lucha exclusivamente di MEP, pero un lucha di henter e pueblo Arubano. Como tal pueblo mester haya e oportunidad di vocifera locual e ta desea. Gobierno di Aruba di e tempo ey a duna sr. Nelson Oduber, diputado di Asuntonan Constitucional e encargo di organisa un Referendum y p’asina e pueblo por expresa su mes democraticamente. “Vox Populi, Vox Dei” (Voz di Pueblo ta Voz di Dios) tabata e lema usa durante e temporada di preparacion y campaña pa Referendum. A institui un comision di Referendum consistiendo di e siguiente personanan: John van der Kuyp, Hose Figaroa, Armando Muyale y Juan E. Wever.

Naturalmente mirando cu ta trata di algo serio, esta e futuro destino di nos pueblo, gobierno a institui tambe un comision di informacion, cual tabata consisti di Carlos Bislip, Roy van Putten, Leo Yarzagaray, Albert Eman, Dominico Flemming, Godfried Eman, John Hart y Atan Lee. E comision tabata tin como tarea pa percura pa pueblo, organisacionnan, club y scolnan por haya suficiente informacion encuanto e referendum. E comision a organisa diferente debate y foro, na radio, television y den districtonan.

Resultado abrumador: 82.5%

Ora cu e Gobiernonan di Hulanda y di Antias a tende di e plan pa un Referendum, ambos gobierno a declara inmediatamente cu esaki no por, ya cu Statuut di Reino no ta duna espacio p’esaki. Sinembargo Betico Croes no tabata un politico panlefi di “Ja Baas”, pero den forma decidido a dal bay cu e Referendum. E Referendum mes a tuma lugar dia 25 di maart 1977, esta riba un dia manera awe 45 aña pasa, unda 82.5% di e pueblo a duna gobierno un mandato solido pa regla nos futuro estatal bao tur condicion fuera di e constelacion Antiyano. E tempo ey varios observador a bin Aruba pa mira di acerca e proceso di votacion, entre otro for di Chile, Venezuela, Puerto Rico y Corsou, mientras for di diferente otro pais a bin periodistanan, cu tabata tin elogio pa e forma con e referendum a ser organisa. Alavez no mester lubida cu Betico Croes como un verdadero social democrata a duna tur hoben di 18 aña cu a nace aki y cu no tabata Hulandes, pero si inscribi na Censo, e derecho pa vota.

Boycott total di AVP

AVP a haci tur intento pa boicotia e Referendum door di pidi nan hendenan pa keda cas (“Blijf thuis met Referendum”) y tambe a manda nan hendenan bay lama y tene barbecue pa no vota den e Referendum. Sinembargo e pueblo Arubano den un forma decidido a responde na e yamada pa Referendum. Cu e resultado positivo aki Betico Croes a haya e mandato pa transmiti na tur instancia local y internacional, entre otro na Nacionnan Uni e deseo di e pueblo Arubano pa su libertad.

Gobierno Antiano y di Hulanda a bagatelisa e resultado di e Referendum y hunto cu AVP tabata yam’e ilegal y sin ningun valor alguno. Hecho ta cu 30 aña despues tanto Hulanda y tur e islanan di Antias tambe a sigui e ehempel di Aruba y a tene diferente Referendum riba tereno di structura estatal y constitucion Europeo, mientras cu no tabata tin nada regla den nan constitucion. Asina pues e pueblo Arubano lo sigui recorda cu hopi aprecio y respet e Referendum di 25 di maart 1977 cu a wordo realisa danki na e vision y curashi di e gran estadista Libertador Betico Croes. Un Referendum cu finalmente hunto cu e accionnan di Augustus Scur na 1977 a resulta di tabata determinante pa cu e logro di nos Status Aparte entrante 1 di januari 1986.





















