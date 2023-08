AVP y MEP ta bringa brasa

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Ryçond Santos do Nascimento:

ORANJESTAD (AAN): Recientemente Gabinete Evelyn Wever-Croes a bin ta elogia e stabilidad politico di Aruba. Hecho ta cu tanto MEP como AVP tin e conviccion cu Aruba ta beneficia di nan dominio riba politica di Aruba. Ambos ta boga pa un mayoria absoluto. Nan kier garantisa cu bao tur circunstancia un di nan ta lider di coalicion, mientras e otro ta lider di oposicion. Asina Aruba ta keda semper den e gara di ambos partido. Hunto nan ta controla opinion publico y asina hunto nan por goberna. Berdad nan ta ataca otro, pero nan ta bringa brasa.

Nan ta uza e mesun tipo di atakenan personal y ambos ta uza e mesun drama y sentimentalismo den nan forma di comunica cu pueblo. Ambos ta pone nan hendenan den posicion clave y ambos ta duna un trato preferencial na nan comerciantenan. Di e manera aki AVP y MEP a causa un decadencia cu awe hopi hende ta kere cu ta fiel na AVP of MEP ta mas importante cu bo estudio. Si bo ta fiel na AVP of MEP bo tin chens pa haya un trabao, un tereno of un contract lucrativo. Asina bo exito personal a bira un cuestion di un lotto politico cada biaha cu tin un eleccion. Bo liña ta na awa si bo ta vota AVP of MEP.

E sistema politico cu AVP y MEP a crea ta multiplica conflictonan di interes. Cu cada conflicto e oportunidadnan pa nan comete corupcion ta aumenta. Pa cuminsa nan ta favorece nan friends & family cu informacion via canalnan informal. Tin biaha e canal informal ta hasta un relacion amoroso. Esaki ta yama “pillow talk”. Un ehempel ta e manera cu parlamentarionan di coalicion ta haya sesionnan special cu ministernan pa haya informacion y documento cu otro parlamentarionan no ta haya.

E sistema informal y implicito ta garantisa cu friends & family por haya un trabao, un tereno of un contract lucrativo. Como cu informacion ta core den un manera silencioso, ministerio publico no ta haya mucho evidencia ora ta haci su investigacion. Djis analisa e caso di Benny. Leoncita ta parti di friends & family di AVP. Leoncita a pidi Benny yud’e cu un tereno comercial. Na final di dia e opcion cu el a haya a percura cu Leoncita por a cumpra un compania pa 10 mil florin y bend’e pa 550 mil florin. Toch huez a haya cu no por a wordo comproba cu Benny a maluza su funcion… Den caso di Paul ta pa motibo cu a tap su telefon y a pone mic den su auto ministerio publico por a yega na evidencia contundente.

E sistema politico cu AVP y MEP a crea ta costa pueblo miyones extra na tur tipo di experto, manera abogado, prensa, companianan di equipo audio visual etc. AVP y MEP ta purba hinca e expertonan aki den un debe psicologico, pa asina extorciona nan placa, nan experticio y nan servicionan. E expertonan aki ta esencial pa e cartel AVP-MEP mantene nan base fanatico y activo. Ta p’esey ta asina dificil pa partidonan nobo crea un ruptura den e monopolio politico di AVP-MEP.

Ta logico cu pa mantene e sistema coruptivo aki AVP y MEP mester di otro. P’esey nan a yega na un ekilibrio na unda mientras un ta lidera gobernacion e otro ta lidera oposicion. E “revolving door” aki ta un sistema politico, un sistema economico y un sistema social. Tur cu no ta nan friends & family nan ta bully pa participa den e secuestro aki di nos autonomia.

P’esey empleado publico tin miedo pa habri nan boca y e ciudadano ta dependiente di nan mangelnan: aumento di salario minimo, control di canasta basico, un toeslag, subi onderstand, amplia belastingvrije voet etc.

Mientras tanto nos nunca ta conoce un reforma cu ta sali di nos mes y mucho menos un prosperidad real pa nos y nos yiunan. Enfin, e supuesto stabilidad politico cu nos tin no ta nada di gaba…