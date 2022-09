Avestruz ta bira pagina nobo pa Hurisprudencia

The content originally appeared on: Diario

Un caso sin precedente ta presenta su mes den Corte awe



Cada palabra di Huez ta dicidi pa futuro casonan similar

Pakico Mike a lucha pa status special Benny enfrente Husticia?

ORANJESTAD (AAN) — Kico ta Husticia? Con un pais ta haci Husticia cu su mes y cu cada habitante? Kico e palabra “Rechtspraak” ta nifica na un Estado di Derecho? Con sagrado Husticia ta como arma principal di democracia?

Caso Avestruz, den cual un Miembro di Parlamento di Aruba mester enfrenta Huez, ta mucho mas cu un oportunidad pa redashi of wega politico.

Tur speculacion ta caba pasobra e proceso di haci Husticia ta basa riba prueba palpabel.

Na momento cu inicio wordo duna na tratamento di e Caso Avestruz, Huez hasta ta cuminsa skirbi un pagina nobo na Hurisprudencia, cu ta base pa haci husticia, y ta nifica cu for di awor e posicion di Huez den e caso aki ta bira parti di e posibilidadnan pa tratamento di obhetonan al caso den Corte.

Un pregunta serio a keda atras den e Caso Avestruz, cu DIARIO hunto cu expertonan ta sigui te den profundidad pasobra e ta skirbi un pagina nobo pa historia di “Haci Husticia” na Aruba.

Na prome lugar por mira con e partido di Benny Sevinger y sigur e intimo amigo di Benny pero tambe lider di partido di AVP, a forza Pueblo di Aruba acepta participacion di un detenido den prison na eleccion y a hiba un campaña intenso durante ultimo eleccion, pa sigura cu den prison e acusado di Husticia, Benny Sevinger, wordo eligi como representante di Pueblo di Aruba.

Accionnan pisa di e partido AVP, dirigi pa Mike Eman, a tuma lugar den barionan di Aruba pa asina e acusado Benny Sevinger por a haya e votonan pa e bolbe den Parlamento.

Esaki ta nifica cu presion politico a tuma lugar den barionan, manera portretnan ta ilustra, pa Benny Sevinger ta Miembro di Parlamento y asina ocupa un lugar central den comunidad, na momento cu e mester enfrenta Huez.

Di e forma aki, ya historia di Husticia na Aruba y den henter Reino, a cuminsa skirbi un capitulo nobo pasobra pa prome biaha den historia di Reino un politico deteni en espera di su caso dilanti Huez, a haya oportunidad pa bandona prison y bay huramenta como Miembro di Parlamento.

AVP a entrega Benny Sevinger un status special pa e momento cu e ta aparece dilanti Huez hunto cu un cantidad di testigo, di cual tambe un parti importante, ciudadanonan cu posicionnan importante den entre otro mundo comercial y di Gobierno di Aruba.

E ehercito dfi acusado y testigo cu mester presenta dilanti Huez ta wordo scucha dor di Huez, cu sin mira Fiscal ni e batayon di abogadonan su dilanti, mester fiha su mes solamente riba Ley y loke Ley ta contene.

Mester bisa cu den e caso aki tin un testigo cu ta abogado tambe. Den e caso aki otro parti di Reino mester a yuda autoridad haci investigacion entorno un suma grandi cu lo a bandona teritorio di Aruba.

Pa Ministerio Publico y pa Landsrecherche cu mester a duna mihor di nan mes pa por a sigui tur detaye y asina acusa Benny di tabata un haraña, e figura central den un negoshi priva cu tereno di Aruba, un momento importante a yega.

Awe ta bira decisivo pa futuro tambe pasobra cada palabra di Huez ta skirbi decisivo pa loke Ley ta huzga cu mester wordo persigui of no persigui; pa loke ta criminal of no criminal; pa loke ta husto of no ta husto enfrente e pais y pues e poblacion di e pais.

Pa Huez e hecho cu Benny Sevinger ta un Miembro di Parlamento, no tin importancia. Loke si tin importancia ta, kico Benny Sevinger a haci durante e ocho añanan cu e tabata parti importante di Gabinete Mike Eman.

Preguntanan di Huez mester wordo contesta awor pa Huez dicidi si Benny Sevinger y tur otro acusado, a comete un crimen castigabel contra Pais Aruba, segun loke Ley ta trece dilanti den bukinan y a base di hurisprudencia cu ta contene loke Hueznan cu a bay su dilanti, a uza pa atende cu casonan similar.