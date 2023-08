Autoridadnan local a emiti aviso pa calor excesivo

The content originally appeared on: Diario

Aruba drentando e parti di mas calor di aña



E ta bira peligro pa hendenan cu no refresca nan curpa

Bebe hopi likido y keda den camber cu airco

ORANJESTAD (AAN): E area di Caribe Hulandes ta acercando e temporada di aña cu lo bay sinti mas calor cu normal. Esaki ta e lunanan di Augustus, September, y October y tin di tene cuenta, cu combinacion di temperatura halto y porcentahenan halto di humedad, ademas di un biento de vez en cuando menos fuerte cu normal lo pone cu por sinti malestar.

Un boletin emiti Diadomingo atardi door di Departamento Meteorologico Aruba (DMA) a indica cu temperaturanan maximo di e siguiente lunanan lo por oscila di 34º Celsius (93º F) pa 36º Celsius (97º F).

Esaki por ta acompaña pa porcentahe di humedad den 85% te 90% of mas, y esaki sigur lo contribui na un indice di calor (temperatura aparente) rond di 43º Celsius (109º F) te 46º Celsius (115º F) cada dia.

E calor y humedad halto lo no baha mucho anochi! DMA ta pronostica cu temperatura lo bay ta bahando solamente te un minimo di 28º Celsius (82º F) te 29º Celsius (84º F). Esaki lo aumenta e peligro pa hendenan cu no por haya un lugar adecua pa refresca nan curpa.

Ta bon pa tene na cuenta, cu calor excesivo ta e asesino di tempo nr. 1. Pueblo di Aruba mester ta prepara pa e peliger cu calor excesivo ta ocasiona. Tene na cuenta cu mucha chikito, hende grandi, y hende cu malo di curazon ta esnan mas exponi na esaki. Bo tin presion halto? Tene cuidao cu calor.

Sugerencia ta pa limita actividad pafo di cas solamente den oranan trempan di mainta of ora solo baha. Evita di sali haci deporte den higra di solo. Si bo tin un airco ta bon idea pa use pa fria camber un poco, of a lo menos habri bentana pa laga aire pasa y circula.

Usa airco cu cautela, pasobra aña pasa ta hopi hende a keha con halto nan cobranzanan a bin pa periodo di Augustus y September. Corda cu e compressor di airco ta bay traha mas hopi durante dianan di calor, pues e lo keda gasta coriente bay goal. Si bo pone bo airco na temperatura di 24º C riba e remote control, e ta un aire comfortable pa bo keda fresco, sin cu bo ta gasta hopi coriente. Na Aruba tin hopi hende cu a costumbra di hasta usa airco poni na 25º C caba. Nan ta spaar mas coriente, y no ta lage cendi hopi.

Accion di precaucion: Departamento Meteorologico Aruba ta indica cu un aviso pa calor excesivo ta nifica cu un periodo di temperatura halto ta worde spera.

E combinacion di temperatura y humedad halto lo combina pa crea un situacion den cual malesa causa pa hende exponi na forma prolonga na temperatura halto lo por presenta.

Pues bebe hopi likido, keda den camber cu airco, of bay sinta merdia na Biblioteca, evita di haci trabao den hardin den oranan di merdia, no haci deporte entre 10:00 am te cu 4:00 pm. Keda aleha for di e rayonan fuerte di solo y ademas bisti paña licht di color preferiblemente blanco.

Check bo remedinan na cas, pasobra tin hopi di nan ta adverti pa no bay cana hopi den solo ora cu rayonan UV ta hopi mas fuerte.