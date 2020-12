Automobilist aanrijding Noordwijkweg achterhaald

De automobilist die op 9 december een bromfietser aan de Noordwijkweg aanreed en – zonder om zich te bekommeren om het slachtoffer – doorreed, is na twee weken achterhaald. Het gaat om de 28-jarige D.V., die niet in het bezit is van een rijbewijs. De man, die aangaf dat hij uit vrees is doorgereden, is in verzekering gesteld, omdat hij de bromfietser in hulpeloze toestand had achtergelaten. Zijn voertuig is voor herkeuring in beslag genomen.