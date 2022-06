Aumento di costonan di vivienda no ta door di doñonan stranhero ni tampoco door di e mercado di ‘vacation rental’

The content originally appeared on: Diario

Alberto Perret-Gentil, desaroyador y inversionista na Aruba

ORANJESTAD (AAN): For di algun tempo caba por a tuma nota di aumento den prijs di materialnan di construccion y varios otro actividad economico cu ta creando un desbalansa den e stabilidad economico di Aruba.

Sr. Alberto Perret-Gentil, inversionista y desaroyador cu mas di 20 aña desaroyando condominium luhoso na Aruba ta comparti su preocupacionnan y pensamento encuanto e ultimo desaroyonan pa cu e topico di vivienda pagabel, aumento di costo di materialnan di construccion y introduccion di e ley nobo di impuesto.

Recientemente por a tuma nota cu mandatarionan di pais Aruba ta preocupa pa cu accesibilidad di vivienda pa e famia arubiano door di doñonan stranhero y/of e industria di vacation rental. Alberto Perret-Gentil kende ta e desaroyador di varios proyecto ta opina cu no por mescla e dos tipo di mercado aki cu otro.

“Na prome luga nos tin di separa e comportamento di e mercado turistico y e mercado di clase medio/halto cu e mercado di vivienda accesibel como cu ambos tin elementonan diferente y ta comporta tambe diferente,” Perret-Gentil ta splica.

Por tuma nota di diferente factornan cu ta contribuyente na e aumento di prijs di vivienda y di costo di construccion. Por ehempel, costonan di construccion na Aruba semper tabata entre 30% pa 40% mas halto cu Merca door di diferente motibonan relata cu costonan halto di importacion, productividad di labor abou, monopolio riba cierto materialnan y construccion en general, tarifa di interes mas halto y retraso den permiso debi na burocracia.

Aumento den prijs di vivienda na Aruba

E aumento den prijs di vivienda ta debi principalmente na e aumento di 35% di costonan di construccion den e ultimo aña, pa motibonan fuera di alcance di Aruba, entre otro ceramento di fabricanan y ‘ports’ debi na pandemia di Covid-19 y e guerra comercial.

Den caso di e segmento halto y intermedio di vivienda, prijsnan ainda tin di wordo ahusta na e dicho aumento aki. Ambos mercado como local y internacional ta na altura di esaki, y pues ta probecha di e oportunidad temporario aki. Mester remarca cu den e mercado medio y halto aki, tin poco inventario nobo disponibel y un demanda mas halto debi na e prijsnan di benta cu ainda falta pa wordo adapta na e aumento di costo di construccion.

E tendencia di ‘flexworking’ tambe ta contribuyente na e demanda. Ta hopi mas miho pa traha for di Aruba cu e miho internet den e calor di Caribe cu traha for di e frieuw den winter di New York. Real estate semper ta un bon inversion y ta proteha bo mes for di inflacion.

E moratorio riba construccion di hotel y condominium imponi door di gobierno di Aruba den opinion di Sr. Perret-Gentil, ta e eror di mas grandi cu por a wordo cometi; cual ta solamente agrega mas problema y restriccion pa cu e suministro di material, y cu por lo tanto lo pone e prijsnan sigui aumenta. E control den prijs of di e cantidad, mayoria di biaha tin consecuencianan adverso. Ta hopi mas mihor pa laga mercado auto genera esaki pa su mes.

Cambia enfoke y resolve problema di vivienda

E problema cu mercado ta wordo influencia, no ta na e cantidad di stranhero cu tin cas na Aruba, ni tampoco e casnan cu ta wordo uza pa vacation rentals.

Segun Perret-Gentil, e efecto cu esakinan ta trece pa cu e mercado ta uno insignificante. “E problema ta e falta di suministro di material nobo y cu e retraso temporal di ahustacion di prijsnan. Fuera di problemanan di logistica, na Aruba tin un problema di retraso na DIP y DOW cu ta rekeri atencion debidamente. Aruba su maneho y regulacion di otorgamento di tereno, permiso di construccion y hopi otro aspecto mas mester wordo revisa,” Perret-Gentil ta añadi.

E caida di e mercado di “stock” conhuntamente cu e aumento di e tarifa di interes ta loke cu a reduci e rapides di benta.

Segun e desaroyador, e enfoke primordial di Gobierno mester ta pa resolve e problema di vivienda accesibel pa e localnan, cual no tin nada di haber cu compra di vivienda door di stranheronan ni tampoco debi na e industria di vacation rentals na Aruba.