Aumento di BBO ta afecta e companianan grandi mas pasobra nan proveedornan ta den exterior

The content originally appeared on: Diario

Gavril Mansur, Presidente di KvK:

ORANJESTAD (AAN) – Den entrevista cu Gavril Mansur, Presidente di Camara di Comercio y Industria di Aruba (KvK), el a menciona cu e intencion absoluto di KvK ta pa sigui den dialogo cu Gobierno, tocante e BBO.

El a señala cu KvK y tur otro stakeholders concerni y instancianan cu ta haci un bon trabao manera ATIA y AHATA, tambe ta den comunicacion regularmente y esaki ta algo cu mester sigui riba dje.

Mansur a agrega cu na dado momento a bin cu henter un pakete di cambionan di belasting, y a papia di un BTW, e tempo ey, y hopi a wordo papia y negocia, pero esey a wordo hala un banda y a bin cu aumento di BBO cu otro matregeling cu no a wordo studia, ni papia debidamente, te ainda, den KvK su parecer. “Pues ta importante pa nos sigui y busca claridad”, Gavril Mansur a reitera.

El a splica cu e companianan grandi ta esnan mas afecta cu e aumento di impuesto, pasobra nan tin mas proveedor den exterior. Un compania chikito por ta tin proveedor localmente, y aunke tin consecuencianan pa nan tambe, ta menos cu un compania grandi.

Un compania grandi, haciendo evaluacion, por tin 30 of 40 proveedor na exterior. Si e compania ta uza un accounting software e mester paga BBO riba su gastonan pa esaki. El a agrega cu falta contestanan di gobierno con e sistema aki ta bay traha en realidad.

Mansur a subraya cu tin hopi empresa eyfo cu tampoco ta sigur ainda. “Anto, con bo ta implementa algo cu no tin claridad, y con Belasting mes ta bay haci pa e control despues? Esaki ta otro pregunta. Mi no ta bisa ni si, ni no, si ta bon of malo, pero mester tin claridad” el a reitera.

E otro efecto ta cu e comerciante tin cu hinca esaki den e producto cu e ta bende na e consumidor. Mansur ta puntra kico un compania ta bay haci si su gastonan subi? Nan no por absorbe esaki toch. “E compania tey pa gana placa. No pa abusa, pero pa gana placa. Cos ta caro caba y tur e cosnan aki tin efecto riba e consumidor”, el a señala.