Atletiekbond zoekt talenten in districten

Enkele jongens starten aan hun serie tijdens baanwedstrijden in het Andre Kamperveen Stadion.

PARAMARIBO –

De Surinaamse Atletiekbond (SAB) gaat op zoek naar talenten in de districten. Zaterdag wordt als eerste Saramacca aangedaan. “Wij willen zoveel mogelijk in alle districten talenten ontdekken”, vertelt voorzitter Dennis Mac Donald over deze stap. De wedstrijden in het Jacques Eliazer Stadion in Groningen vangen om negen uur ‘s morgens aan.

De SAB werkt samen met het directoraat Sportzaken van het

ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Met de organisatie

zaterdag zijn belast de atletiekvereniging en het

districtscommissariaat van Saramacca.

Het doel van de districtswedstrijden is om talentvolle jongens

en meisjes in de leeftijdscategorie 12-15 jaar een platform te

bieden om zich te meten op de 80 meter sprint, het verspringen en

de 800 meter. De SAB zal de uitblinkers een kans bieden om namens

hun district uit te komen in de nationale competitie.







