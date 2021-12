Atletenforum voor bijpraten vertegenwoordigers sport

22/12/2021 05:59 – Marinio Balsemhof

PARAMARIBO – “Het wordt een leuke dag waarbij gesproken zal worden over belangrijke onderwerpen binnen de sport, zoals grensoverschrijdend gedrag, voeding, antidoping en het voork?men van sportblessures. Daarom is het nodig dat zoveel mogelijk vertegenwoordigers van sportorganisaties deelnemen.” Dit zegt Sunayna Wahi van de Atletencommissie van het Surinaamse Olympisch Comit? (SOC).

Het SOC organiseert woensdag voor het eerst het Atletenforum, samen met de Suriname anti-doping autoriteit (Sada), Stichting Ilse Henar-Hewitt, BoeroeSwing Paramedische Praktijk en Athlete 365. Het SOC staat open voor vertegenwoordigers van sportorganisaties, ook al zijn ze geen lid.

Het Atletenforum, dat jaarlijks georganiseerd zal worden, krijgt het karakter van een minibeurs met verschillende ‘stations’ waar informatie zal worden gegeven over onderwerpen die de sport raken. Het idee komt van de Atletencommissie van het Internationaal Olympisch Comit? en heeft als doel om mensen vanuit verschillende sportdisciplines bij elkaar te brengen.

“We hopen op een goede opkomst. Het is moeilijk om nu al aan te geven hoeveel mensen wij woensdag zullen hebben, omdat de registratie op de dag plaats vindt”, aldus Wahi, oud-sprintster van Suriname. Belangrijk is dat deelnemers zich aan de Covid-19-protocollen houden. Bij de stations zal er allerhande informatie beschikbaar zijn. Ook belangrijk is dat men goed oplet omdat er vragen zullen worden gesteld, waarmee prijzen gewonnen kunnen worden, zoals een massage.

Sada zal vertellen over antidoping en alles dat daarmee te maken heeft. Deelnemers zullen (meer) inzicht krijgen in verboden middelen en de schade die ze aan het lichaam kunnen toebrengen. Bij BoeroeSwing Paramedische Praktijk zal voornamelijk gesproken worden over hoe blessure kan worden voorkomen, maar ook zal informatie gegeven worden over voeding voor sporters. Bij de Ilse Henar-Hewitt stichting zal het gaan over grensoverschrijdend gedrag en een gedragscode die hierop betrekking heeft.

