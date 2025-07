Atleta Laertes Araque ta participa den Campeonato Panamericano de Mayores na Colombia

View the embedded image gallery online at:

Aruba Amateur Weightlifting Association ta manda palabra di gradicimento na Federacion Panamericano de Levantamiento de Pesas cu a cubri e gasto di estadia y ticket di biahe pa atleta Laertes Araque y Pabien na e entrenador for di Ecuador Sr. Walter Llerena cu a juda coach e atleta di Aruba pa su participación den e Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas Cali 2025

Laertes cu a competi den categoria di 88kg naunda tabata in un grupo grandi di 16 atleta den su categoria. Den e Campeonato Laertes ta logra den su hisada den snatch 115kg, Clean & jerk 140kg pa un total 255kg. Cu e total aki Laertes ta termina na di 14 lugar.

