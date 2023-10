ATIA ta spera cu gobierno reuni pronto cu gremionan y elabora riba con ta bay pa paga e fianza na Hulanda sin afecta pueblo su saco

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) — Herrick Henriquez, Director di Aruba Trade & Industry Association (ATIA),

siguiendo cu e tema di e fianza cu Gobierno di Aruba a haya for di Gobierno di Hulanda, durante e temporada di pandemia (Covid-19), a señala a bisa cu no a wordo presenta na e gremionan kico gobierno su vision ta ni con ta bay pagu’e.

Esaki ta algo cu ATIA a puntra varios biaha y den su conferencia di prensa, Prome Minister a bisa cu e ta bay cu gobierno ta bay haci encuentronan cu e gremionan, y otro stakeholders pa splica e vision, pero no a haya invitacion ainda; ATIA ta spera cu esaki lo bin pronto.

“Ora Minister Presidente a bisa den pasado cu e 3.1% no ta riba mesa mas, y cu 5.1% y e 6.9%, ainda nos ta mira cu den 20 aña e pago cu nos ta bay haci ta 233 miyon florin”, Henriquez a remarca.

El a agrega cu lamentable ta cu e mandatario a firma un acuerdo cu, eigenlijk, nada a cambia ainda, y a tuma un tasa di interes hopi mas halto cu nos por a scapa placa riba dje. “E fianza, so & so, nos tin cu pagu’e bek, pero kico ta bay pasa, con nos ta bay pagu’e bek. Esey ta importante. Con gobierno su vision ta pa nos pagu’e bek pa no cay den saco di pueblo bek cu ta un belasting mas halto atrobe. Esey ta, eigenlijk, loke nos kier a trece dilanti awe, den corto. Atrobe importante ta cu e fianza aki ta bay costa nos hopi, y nos ta spera cu gobierno por bin dilanti, y splica con nan ta bay pagu’e bek cu no ta bay afecta e saco di pueblo cu ya ta wordo afecta hopi, caba”, Director di ATIA a subraya.