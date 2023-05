ATIA ta sigur cu BBO na frontera lo hisa prijs

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Herrick Henriquez, Director di Aruba Trade & Industry Association (ATIA) a laga sa cu ATIA a tuma nota cu

varios Parlamentario ta comunicando informacion cu no ta completamente corecto riba e ley di BBO na frontera. Un ley nobo cu mester drenta na vigor ariba 1 juni 2023. Como gremio comercial, a bisa, mester informa comunidad di Aruba e posibel efectonan di un BBO na frontera.

Ley di BBO na Frontera: Tabata 15 mei 2023, ainda e ley no a yega parlamento y manera nos a compronde ta na Raad van Advies ainda. Pues aki Parlamentarionan ta comunica loke nan a wordo presenta pa Minister di Finanza y Cultura (MinFIC mr. Xiomara Maduro) y Directora di Departamento di Impuesto (DIMP) Sra. L. Gomez-Pierters, y no a reuni cu gremio comercial pa haya nan punto di bista. Tin cu informa, cu e BBO na frontera mester a bin na vigor na 2020, pero a wanta esaki pa motibo di e pandemia. Pues mester bisa cu e analisis aki ta basa riba e ley manera e la wordo presenta na parlamento 6 maart 2020 y presentacion y reunion cu DIMP.

ATIA ta hopi preocupa cu atrobe Parlamento lo bay aproba un ley nobo di Impuesto hopi lihe mescos cu a hasi recientemente na december 2022 sin studia e ley integralmente y hasi nan propio investigacion.

E productonan cu lo wordo considera “Handelsgoederen”: E ley di 2020 di BBO na frontera ta menciona e termino “handelsgoederen” cu ta significa tur producto importa cu e intencion pa rebenta (Onder handelsgoederen worden goederen verstaan die bestemd zijn voor de wederverkoop). Pues tur producto wordo cu ensambla of procesa aki na Aruba, despues cu e lo a wordo importa, NO lo tin derecho riba e credito di e BBO prepaga na frontera. Esaki tin su consecuencia cu prijs LO subi pa tur producto cu no ta wordo considera como un “handelsgoed” paso e producto nobo awo tin un impuesto (costo extra) pa inclui den calculacion di e “kost prijs” di e producto.

Pa e rason cu no tin hopi claridad kico exactamente lo wordo inclui den e ley como “handelsgoed”, nos como gremio ta premira hopi pregunta no solamente riba e incertidumbre cu esaki ta creando, pero tambe discusionnan si un producto si of no ta un handelsgoed. Un ehempel simpel, ta ora importa carni na bara y e wordo corta na pida, tecnicamente e carni no ta un handelsgoed mas y no lo haya e credito di DIMP ora e carni wordo bendi, pues esaki ta hasi cu e BBO prepaga lo subi e costo di e producto y asina e prijs final di e producto tambe. Lo ta bon pa sa con algo asina lo wordo controla. Asina nos por bin cu hopi mas ehempel unda lo tin hopi discussion.

Si e BBO na frontera lo wordo implementa manera un BTW, pues credito di tur BBO paga na frontera pa tur producto importa. E implementacion asina lo tabata mihor pa Aruba, cu na e manera aki por a custumbra y transiciona pa un sistema di BTW completo y adecua den futuro. Otro informacion cu ATIA a puntra GoA y DIMP ta si nan sa cuanto handelsgoederen enberdad ta wordo importa pa aña na Aruba. Pero lamentablemente DIMP no por a contesta.

Comerciante mes a scoge pa BBO na frontera: E ponencia aki ta completamente falso. Ni un gremio a advoca pa BBO na frontera, ainda tur gremio ta pro un sistema di BTW di un (1) percentage y un base amplio cu menos exception posibel. Gremio no tabata di acuerdo cu e manera cu GoA a presenta nan plan di BTW paso tabatin dos tarifa (6 y 18% cu a cambia despues pa 6 y 14%), y cu tabata inclui hopi excepcion. Fuera di esey, un BTW por tin un efecto inflatorio halto si BBO/BAVP/BAZV no wordo saca for di e prijs prome cu BTW a wordo poni aden. Pesey e lo ta mas facil si commerciante mag di pone e BBO/BAVP/BAZV atrobe riba factura, mescos cu prome de 2019 ora GoA a inclui e BBO den tur prijs.