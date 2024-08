Astrid Britten  a keda presenta 21 aña pasa como Directora di Biblioteca Nacional di Aruba

The content originally appeared on: Diario

​

Bao di su liderazgo, a transforma trabao di BNA

ORANJESTAD (AAN): Dia 12 di november 2003 Astrid Britten (63) a keda presenta na prensa door di Minister di Enseñansa di e tempo ey, Sr. Fredis Refunjol como e directora nobo di Biblioteca Nacional Aruba, esaki entrante 1 di November 2003.

Britten, a conta, a pasa den un proceso di solicitud habri ya cu e funcion tabata vacante pa e tempo eynan.

E tempo ey, a agrega, e tabata involucra den diferente organisacion. Un di nan cu ta hopi importante ta e Conferencia di ACURIL (Association of Caribbean Universities Research and Institutional Libraries), esta e Asociacion di Bibliotecanan den Caribe. Na aña 2005 durante e conferencia na Martinique, el a wordo instala como e presidente nobo di ACURIL.

E parti profesional semper tabata hopi importante p’e. El a studia na P.A. Tiele Academie Haagse Hogeschool na Hulanda y tin un bachelor degree como bibliotecaria-documentalista. Na 1988 el a obtene su diploma.

Na aña 1989 e ta bolbe Aruba y ta cuminsa su carera profesional na e bibliotheek y archivo di Banco Central di Aruba y a dirigi e departamento aki. Dia 1 di augustus 1990 ta cuminsa traha na Biblioteca Nacional Aruba como bibliotecaria.

Bao di su liderazgo, a transforma trabao di Biblioteca Nacional Aruba.

Sra. Britten ta un miembro activo di ACURIL (Association of Caribbean Universities, Research and Institutional Libraries). A forma parti di diferente conseho ehecutivo y a lidera e organizacion como Presidente di ACURIL na aña 2006 y durante ACURIL na aña 2019 tabata e coordinador di e Comite Organizado Local. Tambe ta miembro di IFLA (Internacional Federation of Library Association) y tambe ALA (American Library Association).

Ta haci presentacion na e diferente conferencianan riba trabou di biblioteca na Aruba. Na e conferencia di ACURIL 2024 na Georgetown, Guyana, a presenta: ‘Seventy-five years of Library Work in Aruba: An Essential Service 1949-2024’.

Sra. Britten ta pasiona y ta promove lesamento y literatura, educacion y studia pa bida largo. A sigui diferente curso entre otro riba Finanzas Publico, PwC Leadership Training, Historia di Aruba, les di Papiamento, curso di Frances. Ta stima lesa, specialmente biografía y bishita museo.

Liderazgo y vision: E ta parti di diferente iniciativa strategico riba nivel local, regional y internacional. Colaboracion cu instancianan y sigui desaroyo tecnologico, como tambe innova y implementa entre otro AI (Artificial Intelligence) den nan trabou. “Crea un biblioteca, community library, cu ta

centro dinamico pa studia, ta promove nos patrimonio cultural y ta duna participacion na henter comunidad”, a expresa.

Un di e ultimo logronan den cual e ta parti di dje ta e digitalisacion di e coleccion cu a bira un prioridad. Realisacion di www.coleccion.aw ta un proyecto innovativo y ta un trabou di ekipo y di cooperacion cu diferente instancia.