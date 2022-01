Assembleeleden voor krutu over grondenrechten naar granman

17/01/2022 08:01 – Samuel Wens

BOVEN- SURINAME – “Vijftien jaar geleden hebben wij Saamaka in Costa Rica een rechtszaak over de grondenrechtenkwestie gewonnen, maar geen enkele regering werkt aan de uitvoering van het vonnis en de stamgenoten zelf handelen er ook niet naar.” Steven Petrusi, bureauvoorzitter van de Vereniging van Saramaccaanse Gezagsdragers (VSG), laat tegenover de Ware Tijd doorschemeren niet gelukkig te zijn met de ontwikkeling rond de grondenrechtenkwestie in Suriname.

Het kabinet van granman Albert Aboikoni van de Saamaka verwacht een parlementaire delegatie om het standpunt van de stam over het wetsvoorstel collectieve grondenrechten van de inheemsen en tribale volkeren aan te horen. Hun uitgangspunt is overeengekomen tussen alle traditionele gezagdragers en organisaties in het Saamakagebied en de VSG.

Vonnis niet nageleefd

Het vonnis, waar Petrusi naar verwijst, houdt in dat de staat Suriname wetten moet maken die het bestaan erkennen van de Saamaka, haar gewoonten, gebruiken, traditie, cultuur, taal, bestuursorganen, dorpen en woongebied overeenkomstig de internationale waarborgen. Bestaande wetten die deze stam discrimineren en in strijd zijn met internationale verdragen moeten worden gewijzigd of geschrapt. “Het woongebied moet worden afgebakend en in kaart gebracht en het volk moet als rechtspersoon worden erkend”, besluit het vonnis.

Petrusi zegt dat de Saamaka de zogenoemde gemeenschapsbossen erkent en daar zelf grondconcessies aanvraagt. Dit gaat volgens hem tegen het vonnis in. Hij vindt dat de stam juist de centrale overheid middels legale acties had moeten dwingen het vonnis te erkennen en uit te voeren.

Hij vraagt zich af waarom een enkeling recht heeft op een concessie, terwijl dezelfde overheid weigert de stam collectief recht te verlenen op de grond waarop zij eeuwen heeft gewoond. “VSG is geen voorstander van gemeenschapsbos en heeft er bij de kapiteins tevergeefs op gewezen er niet aan mee te werken. Je kan geen toestemming vragen aan de overheid voor jouw eigen grond. Wij hebben een rechtszaak gewonnen en door het vonnis niet na te leven werken we mee aan het verzwakken ervan”, stelt Petrusi.

Krutu

Hij bevestigt dat zijn organisatie de uitnodiging voor deelname aan de krutu heeft ontvangen, maar nog niet heeft besloten of ze aanwezig zal zijn. “Ik twijfel aan de noodzaak van de krutu. De Saamaka heeft al een vonnis en dat moet gewoon worden uitgevoerd”, herhaalt hij. “Misschien komt Paramaribo met zijn bekende modus operandi van verdeeldheid zaaien.”

Kapitein Iwan Adjako van het kabinet van granman Aboikoni zegt dat inclusief het grootopperhoofd slechts 26 dignitarissen van de meer dan negentig dorpen de krutu mogen bijwonen. “Wij willen graag dat het aantal wordt verhoogd.”

