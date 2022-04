Asociacion VWI ta pronostica cu ley pa regla salario di directornan lo bay causa un ‘brain-drain’

The content originally appeared on: Diario

Lo Barata ta sali (pueblo) caro

ORANJESTAD (AAN): E siman aki, e Asociacion VWI, cu ta di e asociacion di personal di staf di WEB Aruba NV, a splica cu nan a lesa y studia e Ontwerp Landsverordening titula “Landsverordening Normering Topinkomens” (LNT) hunto cu su Memorie van Toelichting y e conseho di Raad van Advies riba e LNT.

Asociacion VWI a splica cu nan a keda asombra, pa no bisa babuca, di e contenido proponi den e Proyecto di Ley LNT aki.

E proyecto di LNT ta miho conoci den boca di pueblo manera e “Evelyn-Wever-Croes-Norm” cu Gobierno a hiba pa Hulanda riba schaalchi di plata pa Hulanda inclui esaki como condicion pa Aruba haya sosten di likidez fia (mescos cu Gobierno a haci pa cu e 12.6% recorte den salario). Asina aki porfin Gobierno di Aruba por a haya un pretexto pa por corta den e salarionan di directornan y ehecutivonan di e companianan estatal Arubano y pone un “maximum” den esaki. E pregunta principal ta: kico ta e balor agrega di e “maximo” aki di e salario di directornan y ehecutivonan di e empresanan estatal? Gobierno kier “spaar plaka” cu esaki? Gobierno kier por cobra mas dividendo for di caha di e compania estatalnan door di implementa e LNT?

Plafond maximo tambe: Segun Asociacion VWI, interesante ta cu den e LNT ta poni un maximo di 261.000 Florin maximo (Articulo 9 di e LNT) pa aña pa ehecutivonan di empresanan estatal pero e LNT no ta aplicable pa “politieke ambtsdragers” (cf. Artikel 3 lid a). Segun e Memorie van Toelichting e salario di e politieke ambtsdragers (por ehemplo, nos Minister President) ta regula pa e “Landsverordening voorziening politieke ambtsdragers”, y p’esey e salario di Parlamentarionan y Ministronan ta regla pa ley caba. Esaki ta corecto.

Sinembargo VWI ta di opinion cu Gobierno ta comete un eror fundamental di pensamento den su argumentonan treci dilanti den e Memorie van Toelichting pa e implementacion di e LNT. Ta berdad cu Gobierno, como unico accionista, of accionista mayoritario, di e empresanan estatal, ta den su derecho pa stipula salario di e ehecutivonan y comisarionan cu ta maneha un empresa estatal. Ta berdad tambe cu e maximo di 261.000 Florin pa aña imponi pa e LNT ta parce gran cos y ta mas halto cu e salario di un Prome Ministro. Pero hecho ta cu e posicion di Prome Ministro, Ministro of Parlamentario ta keda netamente un posicion politico. E posicion di un director di un compania estatal, teoreticamente, no ta supose di ta un posicion politico, pero un posicion netamente profesional.

Pues crioyamente bisa, maneho di un compania estatal manera WEB Aruba NV, NV Elmar, Setar NV, etc., ta rekiri di un profesional y no di un politico. Den e mercado laboral profesional internacional na nivel di CEO, un jaarsalaris di 261.000 Florin pa aña no ta gran cos di canta macamba. Salario di un top profesional den mercado ta algo sumamente competitivo.

E compania cu ta paga miho ta haya por en general e miho ehecutivonan traha p’e. E top profesionalnan cu por haya trabao di top salario pafo di Aruba no lo tin un incentiva pa bini Aruba y lidera un empresa estatal a base di e maximo poni den e LNT. Mas ainda, si e maximo den salario aki ta “trickle down” den e posicionnan clave di staf den e empresa estatal, dus, menos salario lo ser ofreci pa posicionnan clave di staf, e atraccion financiero pa un profesional hoben yiu di tera bini back Aruba traha ta bira (hopi) menos.

Lo bin cu Brain-Drain: Hulanda a introduci e “Wet Normering Topinkomens” (WNT) desde 2013 (e zogenaamde Balkenendenorm) den companianan estatal Hulandes y ta conoci cu esaki a pone cu varios companianan estatal Hulandes a perde hopi talentonan profesional kende a prefera di bay traha pa companianan den sector priva cual si ta paga mucho mas miho pa talentonan top.

Bo kier ehecutivonan TOP, bo tin cu paga salarionan competitivo y conforme e industria! Asina e mercado laboral liber profesional ta funciona. “Op de eerste rij zitten voor een dubbeltje”; esaki ta loke Gobierno tin den mira cu e introduccion di e LNT aki? Dus, purba di contrata profesionalnan top pa un ‘habbekrats’? E ‘strategia’ no mucho bon pensa aki ta garantisa un futuro ‘brain-drain’ di talentonan top profesional Arubano den nos companianan estatal.

Esaki ta loke Gobierno kier? Lamentablemente ta mustra mas y mas cu e posicionnan di CEO di companianan estatal a bira posicionnan politico mirando tur e racha di retironan forsa di CEO-nan di companianan estatal den e ultimo 7 añanan. Pa colmo, Raad van Advies a laga e Proyecto di ley LNT na werki den nan conseho legal. Den luga di siña for di loke a pasa na Hulanda cu e Balkenendenorm, Gobierno kier aplica algo similar aki na Aruba cual basicamente a demonstra di a faya rotundamente na Hulanda.

Directiva general di VWI na final a conclui, cu no solamente e posicionnan di CEO den companianan estatal Arubano a bira posicionnan politico, pero tambe awo, cu e introduccion di e LNT, lo bira posicionnan barata den cual lo ta dificil pa haya talentonan top pa aplica. Den tempo, lo barata ta sali (pueblo) caro!

VWI ta nifica Vereniging van Werknemers met een Individuele Arbeidsovereenkomst in dienst van WEB Aruba NV.