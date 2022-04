Asmoredjo wint eindelijk van Li in badminton finale

24/04/2022 20:01

-

Ricky Wirjosentono

Jade Asmoredjo maakt een backhand tegen Sharon Ali in de U-15 meisjes finale.

Foto: Ricky Wirjosentono



PARAMARIBO –

Jade Asmoredjo heeft in de U-15 meisjes finale van het Caribbean Easter Junior Badminton Tournament gewonnen van Sharon Li. Ze won in de Ringsport center in straightsets: 21-17, 21-11. Het is Asmoredjo eindelijk gelukt om van Li een finale te winnen. “Ik sta al enkele jaren in finales tegen Sharon en kon nooit winnen. Het voelt goed aan om vandaag van haar te winnen,” zegt Asmoredjo enthousiast na de gewonnen finale.

Het spel in de finale was duidelijk in handen van Asmoredjo. Ze

domineerde vanaf de start in de eerste set. Li had enkele sterke

momenten, maar verzuimde het spel in handen te houden. Asmoredjo

kwam in de tweede set met dezelfde instelling en gaf Li weinig kans

om in haar eigen spel te groeien. “Ik had het idee dat Sharon sterk

zou blijven spelen. Maar ik heb alles gegeven op het veld,” zegt

Asmoredjo verder.

Verliezend finalist Li geeft toe dat Asmoredjo sterker is

geworden. “Ik was ook zenuwachtig om na zo lang weer voor een groot

publiek te spelen, maar dat mag geen smoes zijn. Jade is veel beter

gaan spelen. Dat mag ik haar meegeven. Nu moet ik gaan kijken hoe

ik op een ander toernooi van haar kan winnen,” stelt Li.

Voorzitter Charlene Soerodimedjo van de Surinaamse Badmintonbond

(SBB) geeft aan dat het niveau van de Fransen die met

veertien spelers deelnamen mee valt. Het is volgens haar een goed

teken dat er na een lange periode van stil zijn weer interland

meetmomenten zijn voor de Surinaamse badmintonners. “Het stemt mij

goed om te zien dat onze spelers veel minuten maken en dat maakt

dat ze kunnen gaan sleutelen aan wat beter moet tijdens andere

toernooien,” aldus Soerodimedjo.

Overige finale uitslagen:

Jongens U-15: Francois Colpin-Terrence Li

21-14, 21-13.

Meisjes U-19 : Vivian Huang-Moana

Dalphrase 21-18, 12-21, 21-19.

Jongens U-19: Al-Hassan Somedjo-Quinn Van De

Leuv 21-13, 17-21, 21-10.

Mannen enkelspel: Jair Naipal-Xavier Driesbach

21-19, 21-12.

Vrouwen enkelspel: Erisa Bleau-Chaista

Soemodipoero 21-11, 21-16.

Jongens U-15 dubbelspel:

Francois Colpin/ Victor Drouet-Bourillon-Wilson Huang/ Terrence

Li 21-12, 21-16

Jongens U-19 dubbelspel:

Dickson Liao/ Quinn Van De Leuv-Sunny Li/ Jason Zeng 22-20,

21-13

Gemengd dubbelspel:

Eros Pierpont/ Erisa Bleau-Rivano Bisphan/ Miracle Abdillah

21-19, 21-18







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina