Asin: ‘Geen maatregelen als je niet kan handhaven’

Javier Asin, co?rdinator van het Nationaal Co?rdinatieteam Covid-19-vaccinatie. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – “Ik ga daar niet over, maar wat mij betreft moet je maatregelen eigenlijk alleen nemen wanneer je ze kan handhaven en wanneer het zinvol is. En als ik internationaal kijk dan lijkt het niet heel erg zinvol om heel strenge maatregelen te hebben.” Dat is de zienswijzw van Javier Asin, co?rdinator van het Nationaal Co?rdinatieteam Covid-19-vaccinatie.

Zijn mening gaf hij woensdag in het Covid-19 Journaal en is gebaseerd op het feit dat mensen elkaar toch nog besmetten: in huiselijke sfeer of op andere manieren. “En ook omdat het handhaven in Suriname heel erg moeilijk blijkt.”

Asin wijst daarnaast erop dat maatregelen niet alleen voordelen hebben, maar ook grote nadelen, met name voor het bedrijfsleven, de horeca en het sociaal leven. “Mensen vereenzamen, de kinderen raken achter op school. Om die reden juich ik het toe om elke maatregel die niet zinvol of niet te handhaven is af te schaffen.”

Hij noemt het tijd om “rationeel af te schalen”. “We moeten nu gaan kijken naar rationeel afschalen en richting de nieuwe normaal gaan. We kunnen sneller naar de nieuwe normaal naarmate we een hogere immuniteit, dus een hogere weerstand, in de samenleving hebben.”

Balans vaccins

Dat kan volgens hem op twee manieren: “Of met zijn allen omicron krijgen – dat is niet verstandig want dan stromen de ziekenhuizen en mortuaria vol – of zoveel mogelijk te vaccineren en boosteren.” Het dashboard toont dat 232.078 burgers (38,61 procent van de totale bevolking) volledig is gevaccineerd en dat al 37.668 mensen hun boosterinjectie hebben genomen. “Dat is goed te noemen, maar een vaccinatiepercentage van 50 procent doelgroep en 40 procent van de totale populatie is te weinig voor het geval we ooit een gevaarlijke variant krijgen. Dat kunnen we nu nog niet met zekerheid zeggen, maar om die reden vind ik 50 procent te laag.”

Asin schat in dat nog ongeveer tweehonderdduizend mensen helemaal moeten worden gevaccineerd en 150.000 nog een booster moeten hebben. “Dus het is nog wel een vrij forse groep die ??n of meerdere prikjes moet krijgen.” De NCT-co?rdinator maakt duidelijk dat het einde van de pandemie van veel zaken afhankelijk is. E?n daarvan is de vaccinatiegraad, die in Suriname dus nog te laag is.

Hij zegt dat er nog ongeveer vijftienduizend tot twintigduizend doses AstraZeneca zijn met vervaldatum 28 februari. Van Pfizer zijn er minder dan vijfduizend doses, ook met vervaldatum eind februari. De meer dan zestigduizend doses Sinopharm-vaccins zijn tot 2023 houdbaar. Van Pfizer komen er tweehonderdduizend doses, “maar we weten niet precies wanneer we die kunnen gebruiken”.

