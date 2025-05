Arubianonan no kier traha siete dia pa siman

This content originally appeared on Diario Online

Segun presidente di CUA, Frans Ponson:

ORANJESTAD (AAN) – Frans Ponson, presidente di CUA (Comerciantenan Uni Aruba), a expresa den entrevista cu DIARIO, cu e no ta kere tin un comerciante na Aruba cu no ta keha cu tin falta di trahado na Aruba.

Esaki no ta algo cu comerciantenan ta gaña, segun Ponson. El a subraya cu comerciantenan no por haya hende y ta puntra nan mes kico nan por haci, nan no por contrata hende ilegal, nan ta para pa traha conforme ley, y nan ta zorg pa nan contribui.

“Pero na final di dia mi no por bisa nan kico pa haci cu nan negoshi, y nan ta bisa ‘wel e ora ey mi tin cu cera porta’. Pero e ta un preocupacion grandi, mi no sa ni con nos ta bay resolve e problema aki, y tin diferente dialogo cu a pasa caba, y e ta un preocupacion; nos sa cu tin mas hotel ta bay habri, y e ta bay bira peor” Presidente di CUA a señala.

Segun Frans Ponson, e problema mas grandi ta cu tin hotelnan ta cumpra “bo trahadornan” bay cu nan y otro hotelnan ta cumpre atrobe, y asina e ta bay. “Anto e prijsnan ta birando di loco”, Ponton a expresa. El a reitera cu e situacion ta hopi preocupante.

Ta conoci cu tin hopi hende cu no ta incapacita ta cobra bijstand, pero posiblemente nan no kier un trabao di 8 ora (of mas) pa dia. E ta haya cu ningun Arubiano kier traha 7 dia pa siman. “Kiermen, nos ta bende un cos cu nos mes no kier. Nos mester haya un posicion con nos ta bay handle nos oranan di trabao siete dia pa siman”, presidente di CUA a remarca.