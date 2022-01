Arubiano despues di 30 aña trahando na Hulanda awor kier yuda companianan local con pa duna bon servicio

The content originally appeared on: Diario

Richard Lopes-Slot ta un ehemplo bibo di exito

ORANJESTAD (AAN): Un yiu di tera cu pa hopi aña largo bibando na Hulanda a desaroya su mes profundamente den economia, den e mundo bancario, y a haci multitud di investigacion, y cu alavez ta funciona tambe como un coach den e sector aki, awor ta rumbo pa Aruba pa traha riba su isla natal.

Den un entrevista cu Richard Lopes-Slot MMC, e profesional aki di 51 aña di edad a biba 30 aña na Hulanda su estudio background ta Economia, unda despues el a sigui pa su educacion Master unda el a bira experto riba Management, Culture and Change. E ta profesionalisa den coaching.

Na Hulanda e tabata manager di diferente banco. El a splica cu tin biaha e tabatin 5 banco of 4 banco, y tambe trahando cu teamnan grandi y tabata duna training. El a haci hopi investigacion den e añanan cu e tabata traha na banconan, ora cu nan ta buske pa traha.

Esaki a pone cu dado momento el a lanta su mesun negoshi, Lopes-Slot BV na Hulanda, y banconan tabata cera contract cune pa asina bay duna training rond di e pais, e.o. nan trahadornan, nan bendedornan, nan conseheronan, y esey semper tabata exito. E tabata conta cu lista largo di banconan cu ta keda contento cu su servicio, y semper nan tabata yam’e bek pa sigui duna curso y coaching.

Pero awor despues di 30 aña, el a haya chens di bay traha na Belastingdienst Caribisch Nederland y e tabata un di esnan liderando e seccion di Heffing Toezicht Dienstverlening y tambe di Fiskaal Surveillanten. Esaki a bay basta bon pa Lopes-Slot.

Despues di esaki el a escoge pa bin Aruba, pasobra su curazon ainda ta cu e isla. E kier bin Aruba pa yuda e companianan, yuda hende, e kier coach nan pa duna e servicio excelente.

Esey ta e motibo pakico el a bin Aruba y a lanta un negoshi aki hunto cu su partner, y ya caba ta trahando riba trayectonan di training localmente pa diferente compania. Nan ta ofrece training na nivel gubernamental tambe, segun Lopes-Slot a indica. Training aki lo bay yuda tur trahador duna mihor servicio na clientenan.

Semper na Hulanda, Richard Lopes-Slot a sinti cu el a haya chensnan grandi. Contrario na loke tin algun hende ta comenta, el a bisa cu e si nunca a sinti discriminacion na Tera Frieu. Ora el a drenta banconan, nan mes a paga estudio pe, y despues e mes a sigui ora cu el a lanta su mesun negoshi, e mes a paga pa su educacion Master.

“Mi ta bisa tur hende, nunca sinta y pensa cu bo no ta haya chens,” Lopes-Slot a bisa. “Abo mes tin di tuma bo chens, abo mes tin di bay pe, y no keda pensa cu hende ta wantabo abao of hendenan no ta gustabo.”

“No! Esey ta den bo mente! Bo mente mester ta positivo, y si bo mes ta positivo y bo ta kere den bo mes, bo ta yega leu y hopi mas leu cu bo mes por kere,” Richard Lopes-Slot a indica. Esey ta su trabao como coach.

Richard Lopes-Slot a bira autor tambe di un recien lanza buki “Passie, Emotie, Liefde voor de Klant”, cu el a skirbi na 2018 basa riba hopi investigacion y observacion di clientenan, y clientenan tabata duna opinion ta con nan ta haya ki ora nan ta ricibiendo bon servicio. Banconan ta usando e buki aki pa sigui train empleadonan.

E buki ta siñabo con pa structura bo combersacion, pa bo no papia hopi bruha pa e bira un caos. E buki ta siñabo via un modelo-tornado cu el a inventa, pa bo mira e structura unda bo ta inventariza, bo ta duna conseho, y finaliza e combersacion. Bo pasion, emocion y amor ta bay den e combersacion pa asina e cliente por ‘sintibo’ pa asina e benta bay bon.

E buki lo yudabo tambe ora di bay solicita, ora di pronostica comportacion di un hende, pa asina bo sa con pa bay om cu cada perfil di hende. Richard Lopes-Slot a indica cu e buki lo bay ta obtenible na Aruba tambe.