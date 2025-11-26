Aruba tin un ley cu ta limita uzo di productonan di tabaco

ORANJESTAD (AAN): Parlamento di Aruba unanimamente na aña 2021 a acorda ‘Landsverordening Beperking Tabaksproducten’.

Un ley pa yuda regula y limita e uzo di productonan di tabaco particularmente e uzo di sigaria.

Cu e meta pa preveni malesanan cronico y no transmitibel pa a largo plaso eleva calidad di bida y tempo di bida di nos ciudadanonan.

E problematica di uzo di sigaria y su consecuencianan pa salud ta un problema mundial y diferente pais ta purba limita y regula esaki.

Aruba conhuntamente cu Pan American Health Organization (PAHO) siguiendo e strategia ‘Best Buy’ di WHO, na aña 2020 a traha un Plan National di Prevencion cu e meta pa reduci malesanan no transmitibel (NCD’s) manera cancer, diabetes, presion halto,malesa di curazon, obesidad y mas.

Un punto hopi importante den e plan di prevencion di NCD’s ta e introduccion di un ley pa regula y limita e uzo di sigaria. Esaki ta motibo pakico e ley aki a keda concretisa.

Landsverordening Beperking Tabaksproducten ta na vigor.


















