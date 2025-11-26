Aruba Excellence Foundation ta anuncia “BuddyLove” como embahador pa su campaña nobo di Aruba Certification Program Fraccion di MEP entrega dos carta importante na Gobernador di Aruba Traspaso di mando na Mariniers Kazerne Savaneta Cuidador di preso tambe den Parlamento si Gobernador no a actua Diabetes y malesanan di curason ta sigui aumenta na Aruba anualmente No ta descarta cu e siman aki algun medida lo bolbe cay pa frena Covid
Aruba tin un ley cu ta limita uzo di productonan di tabaco

26 November 2025
This content originally appeared on Diario Online.
ORANJESTAD (AAN):  Parlamento di Aruba unanimamente na aña 2021 a acorda ‘Landsverordening Beperking Tabaksproducten’.

Un ley pa yuda regula y limita e uzo di productonan di tabaco particularmente e uzo di sigaria.

            Cu e meta pa preveni malesanan cronico y no transmitibel pa a largo plaso eleva calidad di bida y tempo di bida di nos ciudadanonan.

            E problematica di uzo di sigaria y su consecuencianan pa salud ta un problema mundial y diferente pais ta purba limita y regula esaki.

            Aruba conhuntamente cu Pan American Health Organization (PAHO) siguiendo e strategia ‘Best Buy’ di  WHO, na aña 2020 a traha un Plan National di Prevencion cu e meta pa reduci malesanan no transmitibel (NCD’s) manera cancer, diabetes, presion halto,malesa di curazon, obesidad y mas.

            Un punto hopi importante den e plan di prevencion di NCD’s ta e introduccion di un ley pa regula y limita e uzo di sigaria. Esaki ta motibo pakico e ley aki a keda concretisa.

            Hala rosea Libremente, Landsverordening Beperking Tabaksproducten ta na vigor.









